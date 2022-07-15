Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым
В Крыму отельеры снижают цены на проживание и вводят акции для гостей – Ростуризм
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКурортники лето море пляж
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, сообщает Ростуризм.
"Скидки на проживание до 35% для жителей ЮФО и автопутешественников, акции для крымчан, акции раннего бронирования – на август и сентябрь, дополнительные оздоровительные программы от курортных комплексов, бесплатные трансферы от места прибытия и трансферы от дома до отеля", - перечислили в федеральном агентстве по туризму.
Туристам также предлагают акции на ранний заезд и поздний выезд, экскурсии в подарок, бесплатные остановки в отелях по пути следования в Крым автобусными чартерами, кешбэк "за километры" для автопутешественников и другие акционные предложения.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России. При этом Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей, что на 40% меньше в сравнении с прошлым сезоном и на 12% – в сравнении с 2019-м годом.