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Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Туризм
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Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым
Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым
Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, сообщает Ростуризм. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T13:08
2022-07-15T13:08
туризм
крым
туризм в крыму
ростуризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, сообщает Ростуризм.В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова &gt;&gt;Туристам также предлагают акции на ранний заезд и поздний выезд, экскурсии в подарок, бесплатные остановки в отелях по пути следования в Крым автобусными чартерами, кешбэк "за километры" для автопутешественников и другие акционные предложения.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России. При этом Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей, что на 40% меньше в сравнении с прошлым сезоном и на 12% – в сравнении с 2019-м годом.
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news.crimea@rian.ru
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крым, туризм в крыму, ростуризм
Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым

В Крыму отельеры снижают цены на проживание и вводят акции для гостей – Ростуризм

13:08 15.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКурортники лето море пляж
Курортники лето море пляж - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, сообщает Ростуризм.
В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова >>
"Скидки на проживание до 35% для жителей ЮФО и автопутешественников, акции для крымчан, акции раннего бронирования – на август и сентябрь, дополнительные оздоровительные программы от курортных комплексов, бесплатные трансферы от места прибытия и трансферы от дома до отеля", - перечислили в федеральном агентстве по туризму.
Туристам также предлагают акции на ранний заезд и поздний выезд, экскурсии в подарок, бесплатные остановки в отелях по пути следования в Крым автобусными чартерами, кешбэк "за километры" для автопутешественников и другие акционные предложения.
Отдыхающие на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
07:02Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт оценила туристический сезон в Крыму
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России. При этом Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей, что на 40% меньше в сравнении с прошлым сезоном и на 12% – в сравнении с 2019-м годом.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуРостуризм
 
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