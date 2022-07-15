https://crimea.ria.ru/20220715/skidki-i-besplatnyy-transfer-otelery-zovut-turistov-v-krym--1123854635.html

Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым

Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым

Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, сообщает Ростуризм. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T13:08

2022-07-15T13:08

2022-07-15T13:08

туризм

крым

туризм в крыму

ростуризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/0d/1118615406_0:110:1620:1021_1920x0_80_0_0_96e62668ab9edcf67777fe751abcef3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Отели и санатории в Крыму снижают стоимость проживания до 35%, а также предлагать различные бонусы и акции, сообщает Ростуризм.В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова >>Туристам также предлагают акции на ранний заезд и поздний выезд, экскурсии в подарок, бесплатные остановки в отелях по пути следования в Крым автобусными чартерами, кешбэк "за километры" для автопутешественников и другие акционные предложения.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России. При этом Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей, что на 40% меньше в сравнении с прошлым сезоном и на 12% – в сравнении с 2019-м годом.

https://crimea.ria.ru/20220715/ekspert-otsenila-turisticheskiy-sezon-v-krymu-1123845512.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, ростуризм