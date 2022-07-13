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Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022 - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Туризм
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Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022 - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T14:18
2022-07-13T14:22
туризм
крым
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.По словам Ромашкина, из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России, больше всего потерял Крым. К началу лета полуостров отставал по бронированию мест размещения на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.В то же время он уточнил, что ситуация постепенно выравнивается и продажи идут довольно активно, но пережитый весной провал внес свои коррективы."По итогам мая – сентября 2022 года Крым, даже с учетом наращивания железнодорожных перевозок, все равно потеряет в итоге не менее 40% от турпотока 2021 года. То есть около 2,9 млн туристов из 7,3", – цитирует Ромашкина пресс-служба АТОР.Что касается Краснодарского края с его действующим аэропортом Сочи, то ему, по мнению эксперта, будет вполне по силам продемонстрировать совсем небольшие (до 5%) отставания от прошлогодних показателей.В целом, по оценкам аналитиков АТОР, черноморские курорты России нынешним летом потеряют чуть более 20% туристов. По прогнозам, с мая по сентябрь в Крыму и Краснодарском крае отдохнут около 12,8 млн человек.РИА Новости Крым обратились за комментарием к властям республики.О потерях Крыма из-за "закрытого неба" в конце июня заявлял и глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что "по объективным причинам" Крым не сможет достичь запланированных показателей туристического потока.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в июне в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что в июле-августе бронирование отелей ожидаемо будет на высоком уровне. "По-прежнему это больше 70-80% по всем основным средствам размещения. .. Сезон уже идет по показателям на уровне 2019 года по многим средствам размещения, а это тоже был очень неплохой год. И с дальнейшим увеличением логистических возможностей мы ждем, что, по крайней мере, он точно будет результативным", – сказал Вадим Волченко.В начале июля о снижении турпотока в Крым и на Кубань на 30% нынешним летом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. "По нашим прогнозам, благодаря предпринимаемым мерам по итогам года падение турпотока на полуостров и в Краснодарский край не будет критичным и не превысит 30%", – сказала она.13 июля глава Ростуризма Зарина Догузова прибыла в Крым с рабочим визитом. Она сообщила, что планирует встречи с туристическим бизнесом полуострова и намерена оценить работу туристической инфраструктуры в разгар летнего сезона, осмотрев ряд новых и действующих проектов.
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, общество
Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022

Эксперт туротрасли предрек Крыму снижение турпотока на 40% в курортный сезон 2022

14:18 13.07.2022 (обновлено: 14:22 13.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм
Туризм - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
По словам Ромашкина, из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России, больше всего потерял Крым. К началу лета полуостров отставал по бронированию мест размещения на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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В то же время он уточнил, что ситуация постепенно выравнивается и продажи идут довольно активно, но пережитый весной провал внес свои коррективы.
"По итогам мая – сентября 2022 года Крым, даже с учетом наращивания железнодорожных перевозок, все равно потеряет в итоге не менее 40% от турпотока 2021 года. То есть около 2,9 млн туристов из 7,3", – цитирует Ромашкина пресс-служба АТОР.
Что касается Краснодарского края с его действующим аэропортом Сочи, то ему, по мнению эксперта, будет вполне по силам продемонстрировать совсем небольшие (до 5%) отставания от прошлогодних показателей.
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В целом, по оценкам аналитиков АТОР, черноморские курорты России нынешним летом потеряют чуть более 20% туристов. По прогнозам, с мая по сентябрь в Крыму и Краснодарском крае отдохнут около 12,8 млн человек.
РИА Новости Крым обратились за комментарием к властям республики.
О потерях Крыма из-за "закрытого неба" в конце июня заявлял и глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что "по объективным причинам" Крым не сможет достичь запланированных показателей туристического потока.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в июне в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что в июле-августе бронирование отелей ожидаемо будет на высоком уровне. "По-прежнему это больше 70-80% по всем основным средствам размещения. .. Сезон уже идет по показателям на уровне 2019 года по многим средствам размещения, а это тоже был очень неплохой год. И с дальнейшим увеличением логистических возможностей мы ждем, что, по крайней мере, он точно будет результативным", – сказал Вадим Волченко.
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В начале июля о снижении турпотока в Крым и на Кубань на 30% нынешним летом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. "По нашим прогнозам, благодаря предпринимаемым мерам по итогам года падение турпотока на полуостров и в Краснодарский край не будет критичным и не превысит 30%", – сказала она.
13 июля глава Ростуризма Зарина Догузова прибыла в Крым с рабочим визитом. Она сообщила, что планирует встречи с туристическим бизнесом полуострова и намерена оценить работу туристической инфраструктуры в разгар летнего сезона, осмотрев ряд новых и действующих проектов.
 
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