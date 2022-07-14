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В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
С начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года, заявила глава Ростуризма РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T17:30
2022-07-14T17:30
2022-07-14T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам поездки на полуостров.По словам Догузовой, самый популярный способ добраться до Крыма сейчас – это автомобиль или комбинированные виды транспорта.Она добавила, что стратегическая задача – в ближайшие 5-10 лет сделать Крым и Севастополь развитым круглогодичным курортом, с широким выбором отелей разного формата, обустроенными маршрутами, туристически привлекательной средой в курортных городах, развитой культурно-досуговой инфраструктурой.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в июне в легальных средствах размещения, отдохнули 815 тысяч туристов. По сравнению с прошлым годом падение спроса на отдых в Крыму составило 40%, с 2019 годом – 12%.
https://crimea.ria.ru/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html
https://crimea.ria.ru/20220713/glava-rosturizma-otsenila-bezopasnost-otdykha-v-krymu-1123834505.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, общество, ростуризм
В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова
Глава Ростуризма Догузова: с начала года в Крыму отдохнули около 3 миллионов туристов