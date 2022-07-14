https://crimea.ria.ru/20220714/v-krymu-s-nachala-goda-otdokhnuli-okolo-3-mln-turistov--doguzova-1123846151.html

В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова

В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В Крыму с начала года отдохнули около 3 млн туристов – Догузова

С начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года, заявила глава Ростуризма РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T17:30

2022-07-14T17:30

2022-07-14T17:30

туризм

крым

туризм в крыму

общество

ростуризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451756_0:9:3067:1734_1920x0_80_0_0_4e61ab1c0bc4d699df5c3f35ac7a7849.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму уже отдохнули около трех миллионов человек, что примерно соответствует уровню успешного допандемийного 2019 года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова по итогам поездки на полуостров.По словам Догузовой, самый популярный способ добраться до Крыма сейчас – это автомобиль или комбинированные виды транспорта.Она добавила, что стратегическая задача – в ближайшие 5-10 лет сделать Крым и Севастополь развитым круглогодичным курортом, с широким выбором отелей разного формата, обустроенными маршрутами, туристически привлекательной средой в курортных городах, развитой культурно-досуговой инфраструктурой.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в июне в легальных средствах размещения, отдохнули 815 тысяч туристов. По сравнению с прошлым годом падение спроса на отдых в Крыму составило 40%, с 2019 годом – 12%.

https://crimea.ria.ru/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html

https://crimea.ria.ru/20220713/glava-rosturizma-otsenila-bezopasnost-otdykha-v-krymu-1123834505.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество, ростуризм