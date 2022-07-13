https://crimea.ria.ru/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html

Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма

Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:18

2022-07-13T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Он считает, что из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России больше всего потерял Крым. К началу лета полуостров отставал по бронированию мест размещения на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

/20220710/ekspert-obyasnil-pochemu-seychas-khorosho-ekhat-v-krym-1123785790.html

/20220713/ekspert-rasskazal-skolko-turistov-poteryaet-krym-letom-2022-1123830286.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, новости, общество, ростуризм