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Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html
Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%. РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:18
2022-07-13T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Он считает, что из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России больше всего потерял Крым. К началу лета полуостров отставал по бронированию мест размещения на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
/20220710/ekspert-obyasnil-pochemu-seychas-khorosho-ekhat-v-krym-1123785790.html
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крым, туризм в крыму, новости, общество, ростуризм
Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма

Глава Ростуризма Догузова рассчитывает, что падение турпотока в Крым не превысит 30%

17:18 13.07.2022 (обновлено: 17:19 13.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТурист фотографирует замок "Ласточкино гнездо"
Турист фотографирует замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%.
"Окончательные прогнозы и выводы делать очень рано. Впереди половина июля, август, который самый популярный месяц у туристов, сентябрь, октябрь, осенний сезон. Я бы воздержалась от окончательных прогнозов. Но мы рассчитываем, что благодаря всем предпринимаемым мерам, на федеральном и региональном уровнях, падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%", - заявила Догузова.
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В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей.
"Брали динамику, анализировали только официально зарегистрированные коллективные средства размещения, без учета частного сектора – это 815 тысяч отдыхающих в июне. По сравнению с прошлым годом на 40% меньше, а в сравнении с 2019-м годом – на 12% меньше", - сказал Аксенов.
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Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Он считает, что из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России больше всего потерял Крым. К началу лета полуостров отставал по бронированию мест размещения на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
 
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