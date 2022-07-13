Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
Глава Ростуризма Догузова рассчитывает, что падение турпотока в Крым не превысит 30%
17:18 13.07.2022 (обновлено: 17:19 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочей поездки в Крым выразила мнение, что падение турпотока в республику не станет критичным и не превысит 30%.
"Окончательные прогнозы и выводы делать очень рано. Впереди половина июля, август, который самый популярный месяц у туристов, сентябрь, октябрь, осенний сезон. Я бы воздержалась от окончательных прогнозов. Но мы рассчитываем, что благодаря всем предпринимаемым мерам, на федеральном и региональном уровнях, падение турпотока не станет критичным и не превысит 30%", - заявила Догузова.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в июне на полуострове отдохнули 815 тысяч гостей.
"Брали динамику, анализировали только официально зарегистрированные коллективные средства размещения, без учета частного сектора – это 815 тысяч отдыхающих в июне. По сравнению с прошлым годом на 40% меньше, а в сравнении с 2019-м годом – на 12% меньше", - сказал Аксенов.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что Крым по итогам текущего курортного сезона может потерять не менее 40% туристов. Он считает, что из-за закрытия аэропортов юга и частично центра России больше всего потерял Крым. К началу лета полуостров отставал по бронированию мест размещения на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.