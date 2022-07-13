https://crimea.ria.ru/20220713/v-techenie-5-10-let-krym-dolzhen-stat-etalonnym-kurortom--doguzova-1123834204.html
В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
Туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами. Об РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:29
2022-07-13T17:29
2022-07-13T17:29
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами. Об этом журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Крым и Севастополь.По словам Догузовой, в первую очередь нужно развивать туристическую инфраструктуру и увеличивать количество современных мест для проживания отдыхающих."Нужно кратно больше современных качественных гостиниц, разного формата, разной категории звездности, потому что их объективно здесь не хватает, должна быть конкуренция, чтобы соотношение цена-качество было адекватнее", – пояснила она.
/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, ростуризм
В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
Глава Ростуризма: в Крыму необходимо развивать гостиничный бизнес
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами. Об этом журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Крым и Севастополь.
"Для нас в перспективе 5-10 лет Крымский полуостров должен стать эталонным, качественным, круглогодичным курортом, который ничем не уступает лучшим мировым аналогам. Это абсолютно реально и возможно", – считает руководитель ведомства.
По словам Догузовой, в первую очередь нужно развивать туристическую инфраструктуру и увеличивать количество современных мест для проживания отдыхающих.
"Нужно кратно больше современных качественных гостиниц, разного формата, разной категории звездности, потому что их объективно здесь не хватает, должна быть конкуренция, чтобы соотношение цена-качество было адекватнее", – пояснила она.