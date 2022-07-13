https://crimea.ria.ru/20220713/v-techenie-5-10-let-krym-dolzhen-stat-etalonnym-kurortom--doguzova-1123834204.html

В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова

В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова

Туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами. Об РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:29

2022-07-13T17:29

2022-07-13T17:29

туризм

крым

туризм в крыму

ростуризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Туристическое развитие Республики Крым займет от 5 до 10 лет. Полуостров должен стать достойной альтернативой для отдыхающих наравне с зарубежными курортами. Об этом журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Крым и Севастополь.По словам Догузовой, в первую очередь нужно развивать туристическую инфраструктуру и увеличивать количество современных мест для проживания отдыхающих."Нужно кратно больше современных качественных гостиниц, разного формата, разной категории звездности, потому что их объективно здесь не хватает, должна быть конкуренция, чтобы соотношение цена-качество было адекватнее", – пояснила она.

/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, ростуризм