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Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна
Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна
В Сакском районе Крыма за счет средств инвестора будет построен оздоровительный центр на термальных водах, который сможет одновременно обслуживать почти 300... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T20:03
2022-08-23T20:03
крым
экономика
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма за счет средств инвестора будет построен оздоровительный центр на термальных водах, который сможет одновременно обслуживать почти 300 посетителей, сообщает пресс-служба Корпорации развития РК.В Евпатории построят федеральный детский реабилитационный центр &gt;&gt;"Оздоровительный центр на термальных водах планируют создать в Сакском районе. Инвестиционное соглашение заключено в августе этого года", – говорится в сообщении."Минеральная термальная вода, которую планируют использовать для проведения процедур, обладает лечебным эффектом за счет содержания азота и кремниевой кислоты. Такие ванны тонизируют соединительно-тканевые и эластические структуры кожи, тканей и органов, а также благоприятно действуют на центральную нервную систему, помогают избавиться от стресса, бессонницы и в целом улучшают общее состояние организма", - добавили в Корпорации развития Крыма.
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крым, экономика, туризм в крыму
Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна

В Сакском районе Крыма за два года построят оздоровительный центр на термальных водах

20:03 23.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Подгайко / Перейти в фотобанкТермальные источники
Термальные источники - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Антон Подгайко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма за счет средств инвестора будет построен оздоровительный центр на термальных водах, который сможет одновременно обслуживать почти 300 посетителей, сообщает пресс-служба Корпорации развития РК.
В Евпатории построят федеральный детский реабилитационный центр >>
"Оздоровительный центр на термальных водах планируют создать в Сакском районе. Инвестиционное соглашение заключено в августе этого года", – говорится в сообщении.
Проект предполагает расконсервацию термальных скважин, оборудование бассейнов и ванн для лечебных процедур, а также зон отдыха. Четыре бассейна смогут единовременно обслуживать до 284 посетителей. На строительство комплекса потребуется два года.
"Минеральная термальная вода, которую планируют использовать для проведения процедур, обладает лечебным эффектом за счет содержания азота и кремниевой кислоты. Такие ванны тонизируют соединительно-тканевые и эластические структуры кожи, тканей и органов, а также благоприятно действуют на центральную нервную систему, помогают избавиться от стресса, бессонницы и в целом улучшают общее состояние организма", - добавили в Корпорации развития Крыма.
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