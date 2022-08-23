https://crimea.ria.ru/20220823/investor-postroit-v-krymu-termalnyy-kompleks-na-4-basseyna-1124264446.html

Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна

Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна

В Сакском районе Крыма за счет средств инвестора будет построен оздоровительный центр на термальных водах, который сможет одновременно обслуживать почти 300... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T20:03

2022-08-23T20:03

2022-08-23T20:03

крым

экономика

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма за счет средств инвестора будет построен оздоровительный центр на термальных водах, который сможет одновременно обслуживать почти 300 посетителей, сообщает пресс-служба Корпорации развития РК.В Евпатории построят федеральный детский реабилитационный центр >>"Оздоровительный центр на термальных водах планируют создать в Сакском районе. Инвестиционное соглашение заключено в августе этого года", – говорится в сообщении."Минеральная термальная вода, которую планируют использовать для проведения процедур, обладает лечебным эффектом за счет содержания азота и кремниевой кислоты. Такие ванны тонизируют соединительно-тканевые и эластические структуры кожи, тканей и органов, а также благоприятно действуют на центральную нервную систему, помогают избавиться от стресса, бессонницы и в целом улучшают общее состояние организма", - добавили в Корпорации развития Крыма.

https://crimea.ria.ru/20220618/krym-zhdut-bolee-100-mlrd-investitsiy--na-chto-poydut-dengi-1123578239.html

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крым, экономика, туризм в крыму