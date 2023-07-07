https://crimea.ria.ru/20230707/desantnye-korabli-vyshli-na-kerchenskuyu-perepravu-dlya-perevozki-mashin-1129890009.html

Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин

Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин

Два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский минтранс. РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T19:21

2023-07-07T19:21

2023-07-07T19:24

крым

керченская паромная переправа

керченский пролив

минтранс крыма

транспорт

морской транспорт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_1a582b859fd1c62693a8e6ae0eb233d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский минтранс. Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что Минобороны РФ готово предоставить два десантных корабля для перевозки машин через Керченский пролив. Каждый из них может принять на борт 40 автомобилей, совершая по пять круговых рейсов в сутки.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.В пятницу вечером в Telegram-канале "Главный мост" сообщалось, что со стороны полуострова скопилось около 260 транспортных средств. Время ожидания очереди на прохождение досмотра на Крымском мосту может составить более часа. При этом со стороны Тамани пробок нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправеНа Крымском мосту образовалась очередь со стороны КерчиВыросла очередь на Керченскую переправу в Крым

крым

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс крыма, транспорт, морской транспорт, новости крыма