Рейтинг@Mail.ru
Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230707/desantnye-korabli-vyshli-na-kerchenskuyu-perepravu-dlya-perevozki-mashin-1129890009.html
Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
Два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский минтранс. РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T19:21
2023-07-07T19:24
крым
керченская паромная переправа
керченский пролив
минтранс крыма
транспорт
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_1a582b859fd1c62693a8e6ae0eb233d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский минтранс. Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что Минобороны РФ готово предоставить два десантных корабля для перевозки машин через Керченский пролив. Каждый из них может принять на борт 40 автомобилей, совершая по пять круговых рейсов в сутки.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.В пятницу вечером в Telegram-канале "Главный мост" сообщалось, что со стороны полуострова скопилось около 260 транспортных средств. Время ожидания очереди на прохождение досмотра на Крымском мосту может составить более часа. При этом со стороны Тамани пробок нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправеНа Крымском мосту образовалась очередь со стороны КерчиВыросла очередь на Керченскую переправу в Крым
крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_465:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_518f637889dc4508ce9dffeb9425d0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керченская паромная переправа, керченский пролив, минтранс крыма, транспорт, морской транспорт, новости крыма
Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин

Минтранс РК: большие десантные корабли заработали на Керченской паромной переправе

19:21 07.07.2023 (обновлено: 19:24 07.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский минтранс.

"Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе", - сказано в сообщении.

Ранее министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что Минобороны РФ готово предоставить два десантных корабля для перевозки машин через Керченский пролив. Каждый из них может принять на борт 40 автомобилей, совершая по пять круговых рейсов в сутки.
Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
В пятницу вечером в Telegram-канале "Главный мост" сообщалось, что со стороны полуострова скопилось около 260 транспортных средств. Время ожидания очереди на прохождение досмотра на Крымском мосту может составить более часа. При этом со стороны Тамани пробок нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым
 
КрымКерченская паромная переправаКерченский проливМинтранс КрымаТранспортМорской транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41Энергоснабжение Евпатории восстановлено
20:28Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
20:12В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно
19:51Отключение света и воды в Евпатории – прокуратура проводит проверку
19:39Вывезенные из Киева в Лувр иконы – достояние Русской православной церкви
19:21Десантные корабли вышли на Керченскую переправу для перевозки машин
19:07В Евпатории без света 2 300 абонентов: в "Крымэнерго" назвали причину
18:49Евпатория осталась без воды из-за аварии
18:26В Крым идут ливни и похолодание – прогноз на выходные
18:08Прилепин впервые встал на ноги после покушения – видео
17:51Агент ГУР рассказал, чему учат диверсантов на украинских полигонах
17:32Севастополь простился с погибшим на Запорожском направлении героем СВО
17:13На Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи
16:54Тысячи миль на личном авто: житель ФРГ везет гуманитарку в новые регионы
16:39И грянет шторм: ливни обрушатся на Крым уже в пятницу
16:16Чего ждать от встречи Эрдогана и Зеленского – эксперт
16:01Потери ВСУ растут: 820 боевиков и офицеров уничтожены за 24 часа
15:35Путин о недругах РФ: ничего путного у них не получалось и не получится
15:05Противник подавлен: российские войска отразили 16 атак ВСУ
14:39Агент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
Лента новостейМолния