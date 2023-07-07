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Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
В пятницу утром Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-07-07T09:48
2023-07-07T09:48
2023-07-07T09:48
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
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Погода в районе Керченского проливаПо данным профильного ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, поэтому ограничений для движения паромов нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на паромной переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 191 015 пассажиров, 153 697 единиц автотранспорта и 19 944 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 626 рейсов", - сообщили в Росморречфлоте.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очередиВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, транспорт, инфографика
Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Ситуация на Керченской переправе на утро пятницы, 7 июля
В пятницу утром Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в районе Керченского пролива
По данным профильного ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, поэтому ограничений для движения паромов нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 7 июля ветер восточный, со второй половины дня южный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +32…34, температура воды в море до +27 градусов", - сказано в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик на паромной переправе
С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 191 015 пассажиров, 153 697 единиц автотранспорта и 19 944 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 626 рейсов", - сообщили в Росморречфлоте.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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