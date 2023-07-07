https://crimea.ria.ru/20230707/metrovye-volny-v-prolive---situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-1129873700.html

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе

В пятницу утром Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-07-07T09:48

2023-07-07T09:48

2023-07-07T09:48

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

морской транспорт

транспорт

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Погода в районе Керченского проливаПо данным профильного ведомства, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, поэтому ограничений для движения паромов нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на паромной переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 191 015 пассажиров, 153 697 единиц автотранспорта и 19 944 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 626 рейсов", - сообщили в Росморречфлоте.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очередиВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроекта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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