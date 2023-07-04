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Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым

Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым

Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T15:19

2023-07-04T15:19

2023-07-04T15:19

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

транспорт

логистика

крым

кубань

новости

минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин. Об этом сообщает краевой оперштаб.Также уточняется, что на месте работают волонтеры. Оставшиеся накопительные площадки сейчас находятся в резерве.За минувшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли 482 автомобиля и 656 пассажиров.В минтрансе Крыма, в свою очередь, напомнили водителям, что Керченская паромная переправа открыта только для грузового транспорта. Легковые авто и автобусы едут по Крымскому мосту.Для доставки грузов в Республику Крым водители могут воспользоваться альтернативным наземным автодорожным маршрутом.Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. По информации профильного министерства погода благоприятствует судоходству.В связи с возросшим трафиком, на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. По состоянию на 7 утра вторника ее протяженность составляла 4 километра.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

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кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, крым, кубань, новости, минтранс крыма