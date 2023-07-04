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Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым
Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым
Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T15:19
2023-07-04T15:19
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин. Об этом сообщает краевой оперштаб.Также уточняется, что на месте работают волонтеры. Оставшиеся накопительные площадки сейчас находятся в резерве.За минувшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли 482 автомобиля и 656 пассажиров.В минтрансе Крыма, в свою очередь, напомнили водителям, что Керченская паромная переправа открыта только для грузового транспорта. Легковые авто и автобусы едут по Крымскому мосту.Для доставки грузов в Республику Крым водители могут воспользоваться альтернативным наземным автодорожным маршрутом.Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. По информации профильного министерства погода благоприятствует судоходству.В связи с возросшим трафиком, на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. По состоянию на 7 утра вторника ее протяженность составляла 4 километра.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, транспорт, логистика, крым, кубань, новости, минтранс крыма
Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым

В очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоят 350 грузовиков

15:19 04.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе посёлка Ильич
Накопитель в районе посёлка Ильич - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин. Об этом сообщает краевой оперштаб.
"В очереди на Керченскую переправу 4 июля находится 353 транспортных средства. Они расположены на накопительной парковке в поселке Ильич", - рассказали в оперштабе.
Также уточняется, что на месте работают волонтеры. Оставшиеся накопительные площадки сейчас находятся в резерве.
За минувшие сутки паромы "Мария" и "Лаврентий" перевезли 482 автомобиля и 656 пассажиров.
В минтрансе Крыма, в свою очередь, напомнили водителям, что Керченская паромная переправа открыта только для грузового транспорта. Легковые авто и автобусы едут по Крымскому мосту.

"Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым паромами могут только грузовые транспортные средства (большегрузные, малотоннажные): специального назначения, с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости – скоропортящимися продуктами, фармацевтическими препаратами, социально-значимыми товарами", - обозначили в минтрансе.

Для доставки грузов в Республику Крым водители могут воспользоваться альтернативным наземным автодорожным маршрутом.
Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа работает в обычном режиме. По информации профильного министерства погода благоприятствует судоходству.
В связи с возросшим трафиком, на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. По состоянию на 7 утра вторника ее протяженность составляла 4 километра.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеТранспортЛогистикаКрымКубаньНовостиМинтранс Крыма
 
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