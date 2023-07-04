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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля

Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля

Керченская паромная переправа во вторник утром работает в обычном режиме. Погода благоприятствует судоходству, сообщает минтранс Крыма.

2023-07-04T10:10

2023-07-04T10:10

2023-07-04T10:10

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

морской транспорт

транспорт

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Уточняется, что за минувшие сутки паромы всех типов выполнили 22 рейса в обе стороны. Перевезено 1002 пассажира, 147 железнодорожных вагона, 753 единиц автомобильного транспорта и 20 625 тонн грузов.С начала работы Керченской паромной переправы 8 октября 2022 года через пролив паромами перевезли в общей сложности 188 165 пассажиров, 151 569 единиц автотранспорта и 19 605 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 4 569 рейсов.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.В связи с возросшим трафиком, на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. По состоянию на 7 утра вторника ее протяженность составляет 4 километра, приблизительное время ожидания – около двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей

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