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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в обычном режиме. Погода благоприятствует судоходству, сообщает минтранс Крыма.
2023-07-04T10:10
2023-07-04T10:10
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
морской транспорт
транспорт
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Уточняется, что за минувшие сутки паромы всех типов выполнили 22 рейса в обе стороны. Перевезено 1002 пассажира, 147 железнодорожных вагона, 753 единиц автомобильного транспорта и 20 625 тонн грузов.С начала работы Керченской паромной переправы 8 октября 2022 года через пролив паромами перевезли в общей сложности 188 165 пассажиров, 151 569 единиц автотранспорта и 19 605 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 4 569 рейсов.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.В связи с возросшим трафиком, на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. По состоянию на 7 утра вторника ее протяженность составляет 4 километра, приблизительное время ожидания – около двух часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотраПробка перед Крымским мостом растет"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилей
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, морской транспорт, транспорт, инфографика
Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник 4 июля

Минтранс РК: Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

10:10 04.07.2023
 
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Керченская паромная переправа во вторник утром работает в обычном режиме. Погода благоприятствует судоходству, сообщает минтранс Крыма.
Обстановка на Керченской переправе
"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за минувшие сутки паромы всех типов выполнили 22 рейса в обе стороны. Перевезено 1002 пассажира, 147 железнодорожных вагона, 753 единиц автомобильного транспорта и 20 625 тонн грузов.
С начала работы Керченской паромной переправы 8 октября 2022 года через пролив паромами перевезли в общей сложности 188 165 пассажиров, 151 569 единиц автотранспорта и 19 605 железнодорожных вагонов. Работающие на линии паромы выполнили 4 569 рейсов.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
В связи с возросшим трафиком, на подъезде к Крымскому мосту образовалась очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. По состоянию на 7 утра вторника ее протяженность составляет 4 километра, приблизительное время ожидания – около двух часов.
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