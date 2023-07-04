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Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 составляет 4 километра, ждать проезда придется... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T07:38
2023-07-04T07:38
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
краснодарский край
николай лукашенко
минтранс крыма
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 составляет 4 километра, ждать проезда придется ориентировочно 2 часа. Об этом сообщил глава минтранспорта РК Николай Лукашенко.Очередь машин на выезде из Крыма у моста 0,1 км, время ожидания проезда - 10 минут, добавил министр.Накануне затор достигал 13 километров, к вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров.Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоОбстановка на Керченской переправе: как работают паромы
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ситуация на дорогах крыма, крым, крымский мост, транспорт, краснодарский край, николай лукашенко, минтранс крыма, минтранс россии
Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК

Минтранс: пробка на Крымском мосту к утру вторника составляет 4 километра

07:38 04.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 составляет 4 километра, ждать проезда придется ориентировочно 2 часа. Об этом сообщил глава минтранспорта РК Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 07:00 пробка 4 км, время ожидания до 2 часов", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Очередь машин на выезде из Крыма у моста 0,1 км, время ожидания проезда - 10 минут, добавил министр.
Накануне затор достигал 13 километров, к вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров.
Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.
В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.
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