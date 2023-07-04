https://crimea.ria.ru/20230704/situatsiya-na-krymskom-mostu-dannye-mintransa-rk-1129791763.html

Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК

Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК

Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 составляет 4 километра, ждать проезда придется... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T07:38

2023-07-04T07:38

2023-07-04T07:38

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

краснодарский край

николай лукашенко

минтранс крыма

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 составляет 4 километра, ждать проезда придется ориентировочно 2 часа. Об этом сообщил глава минтранспорта РК Николай Лукашенко.Очередь машин на выезде из Крыма у моста 0,1 км, время ожидания проезда - 10 минут, добавил министр.Накануне затор достигал 13 километров, к вечеру понедельника пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 9 километров.Волонтеры и сотрудники администрации Темрюкского района организовали для автомобилистов раздачу питьевой воды и установили биотуалеты. На месте дежурят сотрудники аварийно-спасательного отряда Темрюкского района, "Кубань-СПАС" и МЧС, а также машины скорой помощи.В Минтрансе РФ отметили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки: скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей. В управлении ведомственной охраны Минтранса России отметили, что открыты дополнительные пункты досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановленоОбстановка на Керченской переправе: как работают паромы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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