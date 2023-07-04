Рейтинг@Mail.ru
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230704/kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-mogut-usilit-dvumya-desantnymi-korablyami-1129806306.html
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T15:53
2023-07-04T16:14
новости
владимир путин (политик)
керченский пролив
министр транспорта рф виталий савельев
керченская паромная переправа
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125019002_0:0:2371:1335_1920x0_80_0_0_8d4327ddcf2f9b0c663bf8fed80d1501.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Министр также сообщил, что с 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Всего на сегодняшний день на Керченской переправе задействовано шесть паромов, один из них на данный момент находится в доке на ремонте.По словам Савельева, пиковая нагрузка на переправу и Крымский мост ожидается 16-17 июля, при необходимости в работе будут задействованы большие десантные корабли.Ранее краевой оперштаб сообщил, что очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: как работают паромыПробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125019002_95:0:2250:1616_1920x0_80_0_0_71c384d874f914daa78a1c2a1179715b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), керченский пролив, министр транспорта рф виталий савельев, керченская паромная переправа, сергей шойгу
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями

Минобороны готово дать два десантных корабля для перевозки машин через Керченский пролив

15:53 04.07.2023 (обновлено: 16:14 04.07.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Министр также сообщил, что с 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
Всего на сегодняшний день на Керченской переправе задействовано шесть паромов, один из них на данный момент находится в доке на ремонте.
По словам Савельева, пиковая нагрузка на переправу и Крымский мост ожидается 16-17 июля, при необходимости в работе будут задействованы большие десантные корабли.
Ранее краевой оперштаб сообщил, что очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данные
Движение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
 
НовостиВладимир Путин (политик)Керченский проливМинистр транспорта РФ Виталий СавельевКерченская паромная переправаСергей Шойгу
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
17:38Изменились правила приема абитуриентов в вузы
17:01Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
16:42Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
16:19Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
15:53Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
15:51Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
15:40Путин провел совещании с правительством РФ. Видео
15:29ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет
15:19Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым
15:06Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
14:53ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак
14:15"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
13:52В Севастополе взорвут тысячу боеприпасов
13:41Иран стал полноправным членом ШОС
13:31Подтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧП
13:17Контрабанда военной продукции из Крыма в США: организатору дали срок
13:08Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
12:52Киев отрезал Запорожскую АЭС от "Днепровской" ЛЭП
12:39Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
Лента новостейМолния