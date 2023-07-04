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Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T15:53
2023-07-04T15:53
2023-07-04T16:14
новости
владимир путин (политик)
керченский пролив
министр транспорта рф виталий савельев
керченская паромная переправа
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.Министр также сообщил, что с 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Всего на сегодняшний день на Керченской переправе задействовано шесть паромов, один из них на данный момент находится в доке на ремонте.По словам Савельева, пиковая нагрузка на переправу и Крымский мост ожидается 16-17 июля, при необходимости в работе будут задействованы большие десантные корабли.Ранее краевой оперштаб сообщил, что очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: как работают паромыПробки на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеДвижение по отремонтированному Чонгарскому мосту восстановлено
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новости, владимир путин (политик), керченский пролив, министр транспорта рф виталий савельев, керченская паромная переправа, сергей шойгу
Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
Минобороны готово дать два десантных корабля для перевозки машин через Керченский пролив
15:53 04.07.2023 (обновлено: 16:14 04.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны готово предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Сегодня утром я переговорил с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он в случае необходимости предоставит нам два больших десантных корабля, каждый из которых берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль (сможет перевезти – ред.)", - сказал Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Министр также сообщил, что с 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
Всего на сегодняшний день на Керченской переправе задействовано шесть паромов, один из них на данный момент находится в доке на ремонте.
По словам Савельева, пиковая нагрузка на переправу и Крымский мост ожидается 16-17 июля, при необходимости в работе будут задействованы большие десантные корабли.
Ранее краевой оперштаб сообщил
, что очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края во вторник увеличилась до 353 машин.
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