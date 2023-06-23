https://crimea.ria.ru/20230623/podzemnyy-trafik-kogo-i-pochemu-privlekaet-peschera-tavrida-1129566326.html

Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"

Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида" - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"

Подземным экскурсионным маршрутом пещеры "Таврида" с начала ее открытия прошли 66,5 тыс человек, при этом больше всего объект привлекает взрослых посетителей... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T08:28

2023-06-23T08:28

2023-06-23T08:28

пещера "таврида"

туризм в крыму

крым

новости крыма

игорь вахрушев

археология в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Подземным экскурсионным маршрутом пещеры "Таврида" с начала ее открытия прошли 66,5 тыс человек, при этом больше всего объект привлекает взрослых посетителей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник туристско-экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса, доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.Пещерный трафик"Всего мы приняли 66,5 тыс посетителей за десять месяцев работы. Из них 47,5 взрослых и почти 18 тыс. детей. При этом более 63% посетителей приезжают на личных машинах, остальные в составе туристических групп. Хотя можно воспользоваться и общественным транспортом, что пока делают не многие", - приводит статистику Вахрушев.По его словам, для крымчан предусмотрены скидки на билеты. По "крымскому" спецтарифу пещеру посетили почти двадцать тысяч взрослых и около девяти тысяч детей. В их числе маломобильные граждане, поскольку "Таврида" - единственная в России пещера без ступеней, доступная для людей с ограниченными возможностями передвижения.Концерты под землей"Мы занимаемся не только наукой и туризмом, а их синтезом, и попытались создать некоторые событийные мероприятия", - продолжает в свою очередь специалист по информации Екатерина Самохина.В этой связи посещение пещеры не ограничивается экскурсионными рассказами. На территории комплекса организованы арт-пространства, проводятся пленэры, мастер классы, квесты для детей и взрослых, и даже спектакли иммерсивного театра. Сейчас дополнительно готовят программы для школьников, в том числе в формате подземных уроков географии, а еще - концерты.Ранее сообщалось, что в пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы.Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную рекуЧто увидят посетители пещеры "Таврида"В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей

https://crimea.ria.ru/20230611/65-let-v-taynike-chto-nashli-v-dome-muzee-chekhova-v-yalte-1129265383.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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