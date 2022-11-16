https://crimea.ria.ru/20221116/krymu-nuzhny-turmarshruty-po-mestam-drevnerusskogo-perioda--mnenie--1125404684.html

Крыму нужны турмаршруты по местам древнерусского периода – мнение

Крыму нужны турмаршруты по местам древнерусского периода – мнение - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Крыму нужны турмаршруты по местам древнерусского периода – мнение

В Крыму необходимо проработать новые маршруты, которые смогли бы знакомить гостей и самих крымчан с древнерусским периодом на этой земле. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T21:22

2022-11-16T21:22

2022-11-16T21:22

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму необходимо проработать новые маршруты, которые смогли бы знакомить гостей и самих крымчан с древнерусским периодом на этой земле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.На днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития и Минкульту совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и регионами развивать турмаршруты по местам воинской славы. Их перечень должны сформировать до середины января 2023 года.По словам Волкова, эта инициативы важна и актуальна как никогда. Что касается Крыма, здесь есть много маршрутов, которые еще необходимо проработать. Это касается не только периодов Крымской, Великой Отечественной и Гражданской (1917 –1922 гг.) войн, но и Русско-турецкой войны и более давнего периода – Древнерусского с его русским княжеством (княжество, существовавшее в X–XI веках с центром в городе Тмутаракань (Тамань) – ред.)."Это уходящий в глубину веков древнерусский период, княжество Тмутараканское и борьба славянского нашего древнерусского государства за свое появление на карте мира. Мы знаем, что Черное море называлось два столетия Русским морем. Появились и два города новых, причем один - это наш город-герой Керчь", – сказал Волков.Он добавил, что как только будут направлены средства на развитие, работа по реализации различных идей – а они есть – начнется.Волков подчеркнул, что для эффективной работы в данном направлении необходимо будет привлечь военно-исторические общества, а также бизнес, чтобы "ему было интересно".Он отметил, что грамотный подход должен быть и к разработке самих маршрутов с точки зрения их интересности для таких гостей, поскольку некоторые места, например, поле битвы или расположение того или иного полка во время боев, сами по себе ничем не примечательны."Если раскрыть суть, рассказать, какие полки это и за что отвечали, сколько времени шла оборона, почему так называется улица. С этой миссией лучше, чем военно-исторические общества, с моей точки зрения, не справится никто", – высказал мнение Волков.В числе перечисленных им перспективных объектов для развития с точки зрения логистики, технического обеспечения и инфраструктуры: Аджимушкайские каменоломни в Керчи, музеи в Феодосии, мемориальные кладбища в Симферополе и Бахчисарае и многие другие объекты. Среди них даже деревья. Например, Суворовский дуб в Белогорском районе, находящийся в уникальном месте с видом на Белую скалу, где в 1776 году тогда уже прославленный полководец Александр Суворов принимал турецких послов перед знаковой победой русского оружия.Ранее эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, экс-депутат Госдумы (комитет по туризму) Алексей Черняк высказал мнение о том, что памятные знаки героям СВО должны войти в патриотические турмаршруты в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220621/novyy-turmarshrut-velikiy-shelkovyy-put-chto-pokazhut-v-krymu-1123596132.html

https://crimea.ria.ru/20220524/bolshaya-krymskaya-tropa-na-poluostrove-obedinyat-sto-turmarshrutov-v-odin-1123321270.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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