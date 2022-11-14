https://crimea.ria.ru/20221114/pamyatnye-znaki-geroyam-svo-dolzhny-voyti-v-turmarshruty-v-krymu---mnenie-1125357137.html

Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение

Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение

Крыму и Севастополю необходимо развивать имеющиеся и открывать новые туристические маршруты по военно-историческим местам, в которые среди, прочего должны,... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T12:49

2022-11-14T12:49

2022-11-14T13:05

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крыму и Севастополю необходимо развивать имеющиеся и открывать новые туристические маршруты по военно-историческим местам, в которые среди, прочего должны, включаться мемориалы и памятные доски, посвященные героям специальной военной операции. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, экс-депутат Госдумы (комитет по туризму, 2021 – сентябрь 2022) Алексей Черняк.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития и Минкульту совместно с Агентством стратегических инициатив и регионами развивать туристические маршруты по местам воинской славы. Их перечень должны сформировать до середины января 2023 года. Также в числе поручений – обеспечить информирование граждан о новых маршрутах."Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи", – привел слова Чернышенко аппарат зампреда правительства.По словам Алексея Черняка, несмотря на то, что в Севастополе и Крыму эта работа всегда велась на достойном уровне – в патриотические турмаршруты включено много объектов, связанных и с Крымской войной, и с Великой Отечественной, и с Крымской весной – ее сегодня недостаточно, так как "время не стоит на месте".В частности, напомнил он, не так давно в Севастополе, в Балаклавском подземном музейном комплексе в качестве экспоната была установлена субмарина (подлодка-испытатель морского оружия С-49 проекта 633РВ – ред.), и необходимо продумывать новые логистические маршруты, в программу которых можно было бы включить это знаковое место.А в соседней республике сейчас проходит конкурс на проектирование новых выставочных площадей в Мемориальном комплексе "Красный" (совхоз под Симферополем в поселке Мирное, на территории которого в годы Великой Отечественной войны немецкие оккупационные власти при содействии коллаборантов из местного населения организовали крупнейший в Крыму лагерь смерти – ред.)."То есть речь не о том, что в Крыму и Севастополе недостаточно (патриотических маршрутов и памятных объектов), а в том, что есть к чему стремиться", – подчеркнул Черняк.Так, в подобные маршруты, по мнению эксперта, необходимо включать и мемориальные доски, посвященные героям СВО.Сенатор РФ от Севастополя, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает, что форма подачи информации детям и молодежи, в том числе о подвигах героев СВО, должна быть оптимальной для конкретного возраста, и это не всегда экскурсии, одна из самых предпочтительных, по ее мнению, – интерактив."Прежде всего, встречи со сверстниками, у нас как раз на базе образовательных учреждений они проходят. Потому что просто подвести людей к табличке и сказать: "Вот она" – это не то. Рассказать нужно о человеке, его судьбе. Если мы эмоционально и содержательно не затрагиваем человека историей, то это пройдет вообще мимо. Формы, как подать информацию, найти можно всегда, и мы их найдем: опыт в этом смысле есть в Севастополе", – сказала Алтабаева.Предусмотреть знакомство с героями нового времени можно, в частности, в рамках нового проекта. Сенатор напомнила, что по итогам "Дней Севастополя" в СФ, Минкульту рекомендовано включить в соответствующую программу "отдельной строкой Севастополь", чтобы дети из разных регионов страны могли приезжать в город на несколько дней и посещать самые интересные места, связанные с разными периодами истории региона. При этом оплачиваться такие визиты будут из бюджета государства."Сейчас наш комитет работает над тем, чтобы в бюджете были средства, направленные на эти цели", – подытожила сенатор.Ранее президент РФ Владимир Путин дал рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html

https://crimea.ria.ru/20220610/na-memoriale-kontslager-krasnyy-v-krymu-postroyat-tsentr-prosvescheniya-1123508086.html

https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopoltsy-obratilis-k-putinu-1125353087.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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