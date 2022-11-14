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Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение
Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение
Крыму и Севастополю необходимо развивать имеющиеся и открывать новые туристические маршруты по военно-историческим местам, в которые среди, прочего должны,... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:49
2022-11-14T13:05
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крыму и Севастополю необходимо развивать имеющиеся и открывать новые туристические маршруты по военно-историческим местам, в которые среди, прочего должны, включаться мемориалы и памятные доски, посвященные героям специальной военной операции. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, экс-депутат Госдумы (комитет по туризму, 2021 – сентябрь 2022) Алексей Черняк.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития и Минкульту совместно с Агентством стратегических инициатив и регионами развивать туристические маршруты по местам воинской славы. Их перечень должны сформировать до середины января 2023 года. Также в числе поручений – обеспечить информирование граждан о новых маршрутах."Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи", – привел слова Чернышенко аппарат зампреда правительства.По словам Алексея Черняка, несмотря на то, что в Севастополе и Крыму эта работа всегда велась на достойном уровне – в патриотические турмаршруты включено много объектов, связанных и с Крымской войной, и с Великой Отечественной, и с Крымской весной – ее сегодня недостаточно, так как "время не стоит на месте".В частности, напомнил он, не так давно в Севастополе, в Балаклавском подземном музейном комплексе в качестве экспоната была установлена субмарина (подлодка-испытатель морского оружия С-49 проекта 633РВ – ред.), и необходимо продумывать новые логистические маршруты, в программу которых можно было бы включить это знаковое место.А в соседней республике сейчас проходит конкурс на проектирование новых выставочных площадей в Мемориальном комплексе "Красный" (совхоз под Симферополем в поселке Мирное, на территории которого в годы Великой Отечественной войны немецкие оккупационные власти при содействии коллаборантов из местного населения организовали крупнейший в Крыму лагерь смерти – ред.)."То есть речь не о том, что в Крыму и Севастополе недостаточно (патриотических маршрутов и памятных объектов), а в том, что есть к чему стремиться", – подчеркнул Черняк.Так, в подобные маршруты, по мнению эксперта, необходимо включать и мемориальные доски, посвященные героям СВО.Сенатор РФ от Севастополя, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает, что форма подачи информации детям и молодежи, в том числе о подвигах героев СВО, должна быть оптимальной для конкретного возраста, и это не всегда экскурсии, одна из самых предпочтительных, по ее мнению, – интерактив."Прежде всего, встречи со сверстниками, у нас как раз на базе образовательных учреждений они проходят. Потому что просто подвести людей к табличке и сказать: "Вот она" – это не то. Рассказать нужно о человеке, его судьбе. Если мы эмоционально и содержательно не затрагиваем человека историей, то это пройдет вообще мимо. Формы, как подать информацию, найти можно всегда, и мы их найдем: опыт в этом смысле есть в Севастополе", – сказала Алтабаева.Предусмотреть знакомство с героями нового времени можно, в частности, в рамках нового проекта. Сенатор напомнила, что по итогам "Дней Севастополя" в СФ, Минкульту рекомендовано включить в соответствующую программу "отдельной строкой Севастополь", чтобы дети из разных регионов страны могли приезжать в город на несколько дней и посещать самые интересные места, связанные с разными периодами истории региона. При этом оплачиваться такие визиты будут из бюджета государства."Сейчас наш комитет работает над тем, чтобы в бюджете были средства, направленные на эти цели", – подытожила сенатор.Ранее президент РФ Владимир Путин дал рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-pervaya-pamyatnaya-doska-geroyu-svo--1125294394.html
https://crimea.ria.ru/20220610/na-memoriale-kontslager-krasnyy-v-krymu-postroyat-tsentr-prosvescheniya-1123508086.html
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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353
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крым в истории: секреты, факты, фото, крым, общество, севастополь, специальная военная операция рф на украине, мнения
Памятные знаки героям СВО должны войти в турмаршруты в Крыму - мнение

Черняк: памятные знаки героям СВО должны войти в патриотические турмаршруты в Крыму

12:49 14.11.2022 (обновлено: 13:05 14.11.2022)
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкВид Крыма
Вид Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крыму и Севастополю необходимо развивать имеющиеся и открывать новые туристические маршруты по военно-историческим местам, в которые среди, прочего должны, включаться мемориалы и памятные доски, посвященные героям специальной военной операции. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал эксперт в сфере туризма, кандидат экономических наук, экс-депутат Госдумы (комитет по туризму, 2021 – сентябрь 2022) Алексей Черняк.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития и Минкульту совместно с Агентством стратегических инициатив и регионами развивать туристические маршруты по местам воинской славы. Их перечень должны сформировать до середины января 2023 года. Также в числе поручений – обеспечить информирование граждан о новых маршрутах.
"Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи", – привел слова Чернышенко аппарат зампреда правительства.
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По словам Алексея Черняка, несмотря на то, что в Севастополе и Крыму эта работа всегда велась на достойном уровне – в патриотические турмаршруты включено много объектов, связанных и с Крымской войной, и с Великой Отечественной, и с Крымской весной – ее сегодня недостаточно, так как "время не стоит на месте".

"У нас много мест, которые еще не до конца оформлены, изучены. Поисковики до сих пор работают, открывают что-то новое, архивные документы появляются, с которых снимается гриф секретности. Поэтому нужно совершенствовать и те маршруты, которые есть, и создавать новые – объекты другие устанавливать, менять экспозиции, технологии новые применять, оборудование, что позволит расширить количество экспонатов", – сказал Черняк.

В частности, напомнил он, не так давно в Севастополе, в Балаклавском подземном музейном комплексе в качестве экспоната была установлена субмарина (подлодка-испытатель морского оружия С-49 проекта 633РВ – ред.), и необходимо продумывать новые логистические маршруты, в программу которых можно было бы включить это знаковое место.
А в соседней республике сейчас проходит конкурс на проектирование новых выставочных площадей в Мемориальном комплексе "Красный" (совхоз под Симферополем в поселке Мирное, на территории которого в годы Великой Отечественной войны немецкие оккупационные власти при содействии коллаборантов из местного населения организовали крупнейший в Крыму лагерь смерти – ред.).
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"То есть речь не о том, что в Крыму и Севастополе недостаточно (патриотических маршрутов и памятных объектов), а в том, что есть к чему стремиться", – подчеркнул Черняк.
Так, в подобные маршруты, по мнению эксперта, необходимо включать и мемориальные доски, посвященные героям СВО.

"С учетом того, что сейчас открывают мемориальные доски ребятам, погибшим в ходе специальной военной операции, этот момент тоже необходимо учитывать. Потому что надо показывать, почему и из-за чего на Украине все произошло, как националисты дошли до власти – а это связано и с Великой Отечественной войной, и с поствоенной ситуацией. Наши ребята там сегодня показывают образцы героизма, и молодежь тоже это должна знать", – заключил Черняк.

Сенатор РФ от Севастополя, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева считает, что форма подачи информации детям и молодежи, в том числе о подвигах героев СВО, должна быть оптимальной для конкретного возраста, и это не всегда экскурсии, одна из самых предпочтительных, по ее мнению, – интерактив.
"Прежде всего, встречи со сверстниками, у нас как раз на базе образовательных учреждений они проходят. Потому что просто подвести людей к табличке и сказать: "Вот она" – это не то. Рассказать нужно о человеке, его судьбе. Если мы эмоционально и содержательно не затрагиваем человека историей, то это пройдет вообще мимо. Формы, как подать информацию, найти можно всегда, и мы их найдем: опыт в этом смысле есть в Севастополе", – сказала Алтабаева.
Предусмотреть знакомство с героями нового времени можно, в частности, в рамках нового проекта. Сенатор напомнила, что по итогам "Дней Севастополя" в СФ, Минкульту рекомендовано включить в соответствующую программу "отдельной строкой Севастополь", чтобы дети из разных регионов страны могли приезжать в город на несколько дней и посещать самые интересные места, связанные с разными периодами истории региона. При этом оплачиваться такие визиты будут из бюджета государства.
"Сейчас наш комитет работает над тем, чтобы в бюджете были средства, направленные на эти цели", – подытожила сенатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей родины.
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