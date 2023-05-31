https://crimea.ria.ru/20230531/v-kurskoy-oblasti-pri-udare-vsu-raneny-stroiteli-zaschitnoy-linii-u-granitsy-1129101691.html

В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы

В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы

В Курской области в результате обстрела украинских националистов ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T13:01

2023-05-31T13:01

2023-05-31T13:01

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Курской области в результате обстрела украинских националистов ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, происшествие случилось в Кореневском районе на защитной линии вдоль госграницы России и Украины.По данным губернатора, мужчина находится в районной больнице, сейчас решается вопрос о его перевозке для дальнейшего лечения в областную больницу.27 мая в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погиб строитель, работавший на защитной линии у границы в Суджанском районе.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости крым:Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУОколо 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино

https://crimea.ria.ru/20230530/odin-pogib-i-dvoe-tyazhelo-raneny---gladkov-ob-obstrele-punkta-razmescheniya-1129090832.html

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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, общество, обстрелы всу, новости, россия