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В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы
В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы
В Курской области в результате обстрела украинских националистов ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T13:01
2023-05-31T13:01
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
общество
обстрелы всу
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Курской области в результате обстрела украинских националистов ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, происшествие случилось в Кореневском районе на защитной линии вдоль госграницы России и Украины.По данным губернатора, мужчина находится в районной больнице, сейчас решается вопрос о его перевозке для дальнейшего лечения в областную больницу.27 мая в результате минометного обстрела со стороны ВСУ погиб строитель, работавший на защитной линии у границы в Суджанском районе.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости крым:Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУОколо 300 прилетов за сутки: ВСУ обстреливают Белгородскую областьЧетверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, общество, обстрелы всу, новости, россия
В Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границы

Старовойт: в Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии вдоль границы

13:01 31.05.2023
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаСитуация в Курской области
Ситуация в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Курской области в результате обстрела украинских националистов ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, происшествие случилось в Кореневском районе на защитной линии вдоль госграницы России и Украины.
"Пострадали двое строителей. Они выполняли работы на защитной линии вдоль государственной границы. У одного ссадины ног и легкая контузия, от госпитализации он отказался. Второй строитель получил ранение кисти руки средней тяжести", - написал Старовойт в своем Telegram.
По данным губернатора, мужчина находится в районной больнице, сейчас решается вопрос о его перевозке для дальнейшего лечения в областную больницу.
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Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияОбществоОбстрелы ВСУНовостиРоссия
 
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