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Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ
Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ
В Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T14:53
2023-05-27T14:53
2023-05-27T14:53
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Других пострадавших и разрушений нет.Ранее в результате обстрелов Кореневского района Курской области пострадал мужчина. Он получил ранения поясничной области и в состоянии средней тяжести госпитализирован в Глушковскую больницу.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы курской области, украина, россия
Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ
Старовойт: в Курской области в результате обстрела ВСУ погиб строитель защитной полосы