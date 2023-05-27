https://crimea.ria.ru/20230527/stroitel-zaschitnoy-polosy-pogib-v-kurskoy-oblasti-iz-za-obstrela-vsu-1129008710.html

Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ

Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Строитель защитной полосы погиб в Курской области из-за обстрела ВСУ

В Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T14:53

2023-05-27T14:53

2023-05-27T14:53

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы курской области

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. В Курской области из-за обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Других пострадавших и разрушений нет.Ранее в результате обстрелов Кореневского района Курской области пострадал мужчина. Он получил ранения поясничной области и в состоянии средней тяжести госпитализирован в Глушковскую больницу.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы курской области, украина, россия