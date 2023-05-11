https://crimea.ria.ru/20230511/vsu-atakovali-bryanskuyu-i-kurskuyu-oblasti-1128652415.html

ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области

ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области - РИА Новости Крым, 11.05.2023

ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области

Административное здание в городе Стародубе Брянской области попало под обстрел украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T09:21

2023-05-11T09:21

2023-05-11T09:21

курская область

обстрелы курской области

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

роман старовойт

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Административное здание в городе Стародубе Брянской области попало под обстрел украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы.Кроме того, об обстреле сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт."Рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение. Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению", - проинформировал он.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую, Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. Так, в среду утром системы противовоздушной обороны сбили в небе над Курском беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили газовая труба и фасад дома. Еще два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем - один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяАтака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие

курская область

брянская область

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