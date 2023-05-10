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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 10.05.2023
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
Один человек пострадал после обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T11:15
2023-05-10T11:15
2023-05-10T11:15
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Один человек пострадал после обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты продолжают обследование территории.Это второй обстрел региона за сутки. В ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник. В результате происшествия повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. О пострадавших не сообщается.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, 9 мая украинские боевики трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей. Утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Курском, пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробностиОчередной обстрел Белгородской области: ранена женщинаВзрыв и разрушения в Белгородской области - что известно
https://crimea.ria.ru/20230509/vsu-trizhdy-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-razbity-doma-i-avto-1128623645.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, россия, украина
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
Один человек тяжело ранен после обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области