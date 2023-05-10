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Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известно

Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известно - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известно

В ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, разрушена гражданская инфраструктура, сообщил на своих страницах в... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T10:50

2023-05-10T10:50

2023-05-10T10:58

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, разрушена гражданская инфраструктура, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор региона Вячеслав Гладков.Взрыв под БелгородомСейчас представители власти продолжают утренний обход территории, восстановление поврежденных объектов начнется немедленно. О пострадавших не сообщается.Компенсации бизнесменамПо словам губернатора, всего от обстрелов с украинской стороны в области пострадали 28 предприятий, 18 индивидуальных предпринимателей. На восстановление объектов бизнесу направят около 400 млн рублей"Надеюсь, что это позволит в ближайшее время восстановить все, что было утрачено. И начинаем еще одну волну сбора заявок от пострадавшего бизнеса. Почему две волны? Для того, чтобы ускорить все процессы. Повторюсь: максимально быстро дать возможность восстановить утерянные предприятия, утерянный бизнес, а значит - доход, а значит - содержание семей", - написал глава области.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, 9 мая украинские боевики трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей. Утром 10 мая системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Курском, пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:Белгородскую область атакуют вражеские беспилотникиСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьОчередной обстрел Белгородской области: ранена женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия