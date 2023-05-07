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Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина

Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина

Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T14:32

2023-05-07T14:32

2023-05-07T14:32

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Медики и оперативные службы выехали на место. Утром в воскресенье ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. a, однако сильно повреждено частное домовладение, также есть повреждения газопровода и линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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