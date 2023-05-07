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Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T14:32
2023-05-07T14:32
2023-05-07T14:32
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Медики и оперативные службы выехали на место. Утром в воскресенье ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. a, однако сильно повреждено частное домовладение, также есть повреждения газопровода и линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
Женщина получила серьезные ранения в результате обстрела села в Белгородской области