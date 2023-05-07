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Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина
Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T14:32
2023-05-07T14:32
обстрелы белгородской области
белгородская область
новости
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Медики и оперативные службы выехали на место. Утром в воскресенье ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. a, однако сильно повреждено частное домовладение, также есть повреждения газопровода и линии электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУМассовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнемБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, новости, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), происшествия, россия, украина
Очередной обстрел Белгородской области: ранена женщина

Женщина получила серьезные ранения в результате обстрела села в Белгородской области

14:32 07.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Женщина получила серьезные травмы в результате обстрела ВСУ села Муром Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Медики и оперативные службы выехали на место.
Утром в воскресенье ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. a, однако сильно повреждено частное домовладение, также есть повреждения газопровода и линии электропередачи.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовостиВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияРоссияУкраина
 
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