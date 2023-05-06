https://crimea.ria.ru/20230506/zhenschina-okhrannik-i-zavkhoz-spasli-shkolu-v-shebekino-posle-ataki-vsu-1128582395.html

Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ

Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино после утреннего удара ВСУ по центру города из ствольной артиллерии. Он рассказал о простых... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T17:56

2023-05-06T17:56

2023-05-06T18:39

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино после утреннего удара ВСУ по центру города из ствольной артиллерии. Он рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.Губернатор отметил, что прямые попадание украинских снарядов не повредили основные конструкции здания школы. И заверил, что после 10 мая будет определен объем необходимых на восстановительные работы средств, и строители смогут оперативно приступить к ремонту."Еще раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: зачем закрыли школы, детям плохо учится или дети не получают должного образования. Но когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет, он абсолютно очевиден. Поэтому последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя", - написал губернатор.Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по ШебекиноЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома

https://crimea.ria.ru/20230506/strelyali-po-tsentru-goroda-podrobnosti-udara-vsu-po-shebekino-1128576040.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости