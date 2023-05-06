Рейтинг@Mail.ru
Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230506/zhenschina-okhrannik-i-zavkhoz-spasli-shkolu-v-shebekino-posle-ataki-vsu-1128582395.html
Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино после утреннего удара ВСУ по центру города из ствольной артиллерии. Он рассказал о простых... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T17:56
2023-05-06T18:39
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128581886_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_33e1041f9fe1dc6c49af163ef9d1c124.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино после утреннего удара ВСУ по центру города из ствольной артиллерии. Он рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.Губернатор отметил, что прямые попадание украинских снарядов не повредили основные конструкции здания школы. И заверил, что после 10 мая будет определен объем необходимых на восстановительные работы средств, и строители смогут оперативно приступить к ремонту."Еще раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: зачем закрыли школы, детям плохо учится или дети не получают должного образования. Но когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет, он абсолютно очевиден. Поэтому последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя", - написал губернатор.Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по ШебекиноЕсть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертНовый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
https://crimea.ria.ru/20230506/strelyali-po-tsentru-goroda-podrobnosti-udara-vsu-po-shebekino-1128576040.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128581886_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_53885c5836165d549dd8df1c475ae064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ

Гладков: после удара ВСУ по Шебекино женщина-охранник и завхоз спасли школу от пожара

17:56 06.05.2023 (обновлено: 18:39 06.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино после утреннего удара ВСУ по центру города из ствольной артиллерии. Он рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.
"Молодцы охранник Екатерина Николаевна Овчарова и особенно завхоз Эдуард Владимирович Павленко, который, несмотря на взрывы, быстро поднялся наверх с огнетушителями и до прибытия пожарной бригады погасил основное пламя. То есть фактически школу спас", - написал Гладков в своем Telegram.
Губернатор отметил, что прямые попадание украинских снарядов не повредили основные конструкции здания школы. И заверил, что после 10 мая будет определен объем необходимых на восстановительные работы средств, и строители смогут оперативно приступить к ремонту.
Последствия обстрела в Белгородской области
13:37
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
"Еще раз представил, что в школе, куда попал снаряд, могли быть дети. И, конечно, вспоминаю иногда гневные комментарии родителей: зачем закрыли школы, детям плохо учится или дети не получают должного образования. Но когда речь идет о жизни или смерти, выбора нет, он абсолютно очевиден. Поэтому последние звонки, выпускные в школах Шебекино, конечно, очно проводить нельзя", - написал губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – эксперт
Новый удар по Белгородской области: разрушены жилые дома
 
Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
19:26Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
19:02Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
18:26Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели
17:56Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
17:04Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
16:55Над Крымом сбита баллистическая ракета
16:47Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ 1:39
16:13Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков
15:49Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте 2:05
15:26Три российских летчика освобождены из украинского плена
15:06В Великобритании короновали Карла III
14:38Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
14:15Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
14:12В Москве простились с Валентином Юдашкиным
13:43В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
13:37Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
13:02Четыре группы диверсантов уничтожены на Купянском направлении
12:29Взорван автомобиль Захара Прилепина - что известно
12:26Движение по трассе в Судак ограничили до 25 мая
Лента новостейМолния