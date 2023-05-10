https://crimea.ria.ru/20230510/v-nebe-nad-kurskom-sbili-bespilotnik-1128631658.html

В небе над Курском сбили беспилотник

В небе над Курском сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 10.05.2023

В небе над Курском сбили беспилотник

Системы противовоздушной обороны в среду утром в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T09:14

2023-05-10T09:14

2023-05-10T09:16

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

происшествия

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны в среду утром в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.По его информации, обломки упали в деревне Толмачево.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.9 мая украинские боевики трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского садаБелгородскую область атакуют вражеские беспилотникиВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто

курская область

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, сво