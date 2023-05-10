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В небе над Курском сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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В небе над Курском сбили беспилотник
В небе над Курском сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 10.05.2023
В небе над Курском сбили беспилотник
Системы противовоздушной обороны в среду утром в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T09:14
2023-05-10T09:16
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны в среду утром в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.По его информации, обломки упали в деревне Толмачево.С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.9 мая украинские боевики трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Брянской области: загорелось здание детского садаБелгородскую область атакуют вражеские беспилотникиВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия, сво
В небе над Курском сбили беспилотник

Беспилотник атаковал Курскую область – его сбили системы ПВО

09:14 10.05.2023 (обновлено: 09:16 10.05.2023)
 
© Telegram Роман СтаровойтПоследствия падения беспилотника в селе Толмачево Курской области
Последствия падения беспилотника в селе Толмачево Курской области
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны в среду утром в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
По его информации, обломки упали в деревне Толмачево.

"Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

С начала спецоперации территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
9 мая украинские боевики трижды обстреляли населенные пункты Белгородской области. Одну из атак отбили системы противовоздушной обороны. Жертв среди мирного населения нет, есть повреждения жилых домов и частных автомобилей.
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Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияПроисшествияСВО
 
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