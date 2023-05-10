https://crimea.ria.ru/20230510/ataka-bespilotnikov-na-voennyy-obekt-v-voronezhskoy-oblasti---podrobnosti-1128633382.html

Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности

Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности

Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T11:05

2023-05-10T11:05

2023-05-10T11:05

воронежская область

беспилотник (дрон)

происшествия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

александр гусев

украина

медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.В регионе реализуется комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Обломки упали в деревне Толмачево. Повреждена газовая труба и фасад дома. На месте работают оперативные службы.Кроме того, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. О пострадавших не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известноСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьРоссийские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном

воронежская область

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, беспилотник (дрон), происшествия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), александр гусев, украина, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", сво