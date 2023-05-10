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Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T11:05
2023-05-10T11:05
воронежская область
беспилотник (дрон)
происшествия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
александр гусев
украина
медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.В регионе реализуется комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Обломки упали в деревне Толмачево. Повреждена газовая труба и фасад дома. На месте работают оперативные службы.Кроме того, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. О пострадавших не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известноСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьРоссийские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
воронежская область
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РИА Новости Крым
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воронежская область, беспилотник (дрон), происшествия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), александр гусев, украина, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", сво
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности

Губернатор Гусев: беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем

11:05 10.05.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.
"Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением", - сообщил он.
В регионе реализуется комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.
Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Обломки упали в деревне Толмачево. Повреждена газовая труба и фасад дома. На месте работают оперативные службы.
Кроме того, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. О пострадавших не сообщается.
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Воронежская областьБеспилотник (дрон)ПроисшествияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр ГусевУкраинаМедиакампус МИА "Россия сегодня" в МДЦ "Артек"СВО
 
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