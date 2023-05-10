https://crimea.ria.ru/20230510/ataka-bespilotnikov-na-voennyy-obekt-v-voronezhskoy-oblasti---podrobnosti-1128633382.html
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T11:05
2023-05-10T11:05
2023-05-10T11:05
воронежская область
беспилотник (дрон)
происшествия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
александр гусев
украина
медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек"
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:127:2047:1278_1920x0_80_0_0_f36894579576e43a76d9a9797c110bb5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.Один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.В регионе реализуется комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности. Гусев отметил, что контролирует ситуацию лично.Как сообщалось, в среду утром системы противовоздушной обороны в небе над Курском сбили беспилотник, пострадавших нет. Обломки упали в деревне Толмачево. Повреждена газовая труба и фасад дома. На месте работают оперативные службы.Кроме того, в ночь на 10 мая в одном из сел Белгородской области взорвался украинской беспилотник, повреждена гражданская инфраструктура - два жилых дома, библиотека, почта, ФАП. О пострадавших не сообщается.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известноСемь прилетов: ВСУ обстреляли Курскую областьРоссийские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
воронежская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_33ada34869289366695057743605b2b9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, беспилотник (дрон), происшествия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), александр гусев, украина, медиакампус миа "россия сегодня" в мдц "артек", сво
Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
Губернатор Гусев: беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем