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Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T15:16
2023-05-09T15:16
2023-05-09T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Также в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР разбит склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.По данным ведомства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 94-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУПутин на Параде Победы обратился к участникам спецоперацииСальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230508/v-bakhmutskom-rayone-razbit-punkt-upravleniya-razvedkoy-vsu-1128608694.html
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сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, херсонская область, новости, пво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, события в донбассе, беспилотник (дрон)
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области