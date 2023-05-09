https://crimea.ria.ru/20230509/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-pod-khersonom-1128622639.html

Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном

Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T15:16

2023-05-09T15:16

2023-05-09T15:16

сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Также в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР разбит склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.По данным ведомства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 94-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУПутин на Параде Победы обратился к участникам спецоперацииСальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230508/v-bakhmutskom-rayone-razbit-punkt-upravleniya-razvedkoy-vsu-1128608694.html

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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2023

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