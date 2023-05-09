Рейтинг@Mail.ru
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230509/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-pod-khersonom-1128622639.html
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T15:16
2023-05-09T15:16
сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
херсонская область
новости
пво
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_0:0:1112:626_1920x0_80_0_0_8f54753c23f3a76bf674b24464aad1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Также в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР разбит склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.По данным ведомства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 94-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУПутин на Параде Победы обратился к участникам спецоперацииСальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230508/v-bakhmutskom-rayone-razbit-punkt-upravleniya-razvedkoy-vsu-1128608694.html
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128068988_2:0:954:714_1920x0_80_0_0_77ee9b03d31845c53d4d133d21741e4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, херсонская область, новости, пво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, события в донбассе, беспилотник (дрон)
Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области

15:16 09.05.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области, а также уничтожили 10 беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Работа РСЗО Град в зоне проведения СВО
Вчера, 16:32
В Бахмутском районе разбит пункт управления разведкой ВСУ
Также в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР разбит склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 94-х районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ
Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации
Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ
 
СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФХерсонская областьНовостиПВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьСобытия в ДонбассеБеспилотник (дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01В Латвии полиция задержала шесть человек за празднование Дня Победы
16:46Мы не в праве забыть: как отпраздновали День Победы в городе-герое Керчи
16:28Новая Каховка под массированным ударом ВСУ
16:13Сквозь облака: Знамя Победы взвилось над Ай-Петри
15:51ВСУ трижды ударили по Белгородской области: разбиты дома и авто
15:33Почти 700 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
15:16Российские ПВО сбили украинский самолет под Херсоном
14:59Прилепин поздравил россиян с 9 Мая из больницы - видео
14:49Полевая кухня, выставка техники и концерт: День Победы в Севастополе
14:40Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ
14:26Русские песни военных лет спели молодые исполнители из разных стран мира 3:49
14:09Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ
13:48Вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии
13:03Как в Ялте празднуют День Победы
12:41Агрессивная толпа не дала послу РФ возложить венок на мемориале в Варшаве 3:16
12:23Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:55В Крыму оценили решение Зеленского заменить День Победы "Днем Европы"
11:37"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах
11:03Путин на Параде Победы обратился к участникам спецоперации
10:42Путин на Параде Победы: Украина стала разменной монетой в руках Запада
Лента новостейМолния