https://crimea.ria.ru/20230509/minoborony-soobschilo-o-nochnom-udare-po-rezervam-i-skladam-vsu-1128622026.html

Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ

Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. Об этом РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T14:40

2023-05-09T14:40

2023-05-09T14:50

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.Также отмечается, что в результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаРоссийские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, россия