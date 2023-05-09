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Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ
Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ
Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. Об этом РИА Новости Крым, 09.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.Также отмечается, что в результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаРоссийские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, россия
Минобороны сообщило о ночном ударе по резервам и складам ВСУ

Минобороны: нанесен удар по пунктам дислокации резервов и складам боеприпасов противника

14:40 09.05.2023 (обновлено: 14:50 09.05.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов, цели удара достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. Все цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.
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