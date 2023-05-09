https://crimea.ria.ru/20230509/ukrenergo-soobschila-o-povrezhdeniyakh-energosistemy-v-shesti-regionakh-1128618538.html

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах - РИА Новости Крым, 09.05.2023

"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах

Системы распределения электроэнергии повреждены в шести регионах Украины за минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила национальная энергетическая компания... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T11:37

2023-05-09T11:37

2023-05-09T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Системы распределения электроэнергии повреждены в шести регионах Украины за минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Речь идет об объектах в Черниговской, Сумской, Харьковской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Киевской области, по данным украинских СМИ, прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял, что город подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахСильные взрывы прогремели в Киеве – что известноНа Украине вырастут тарифы на электроэнергию

https://crimea.ria.ru/20230404/vzryv-v-odesse--po-odnomu-iz-predpriyatiy-nanesen-udar-1127962920.html

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киев

киевская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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