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"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах - РИА Новости Крым, 09.05.2023
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах
Системы распределения электроэнергии повреждены в шести регионах Украины за минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила национальная энергетическая компания... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T11:37
2023-05-09T11:37
2023-05-09T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Системы распределения электроэнергии повреждены в шести регионах Украины за минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Речь идет об объектах в Черниговской, Сумской, Харьковской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Накануне на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве и Киевской области, по данным украинских СМИ, прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял, что город подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахСильные взрывы прогремели в Киеве – что известноНа Украине вырастут тарифы на электроэнергию
https://crimea.ria.ru/20230404/vzryv-v-odesse--po-odnomu-iz-predpriyatiy-nanesen-udar-1127962920.html
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украина, укрэнерго, в мире, сво, новости, киев, киевская область, сумская область, харьковская область
"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в шести регионах
"Укрэнерго": объекты энергосистемы повреждены в шести регионах
11:37 09.05.2023 (обновлено: 11:38 09.05.2023)