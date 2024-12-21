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Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске
Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске
Состояние детей, которые отравились парами хлора в бассейне в Тобольске врачи оценивают как средней тяжести, сообщает департамент здравоохранения Тюменской... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T16:41
2024-12-21T16:06
тобольск
происшествия
тюменская область
дети
здравоохранение в россии
новости
общество
бассейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние детей, которые отравились парами хлора в бассейне в Тобольске врачи оценивают как средней тяжести, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.По данным ведомства, на месте детей осмотрели бригады скорой помощи, маленькие пациенты доставлены в Областную больницу №3.Отмечается, что взрослые после осмотра направлены на амбулаторное лечение.Пострадавшие отдыхали на частной базе отдыха. Вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой прибыли в 13.03 (11.03 мск).По факту отравления посетителей бассейна возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося.По версии следствия, компания взрослых с детьми 21 декабря посетила бассейн базы отдыха под Тобольском, после чего две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, в том числе один трехмесячный ребенок, почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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тобольск, происшествия, тюменская область, дети, здравоохранение в россии, новости, общество, бассейн
Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске

В Тобольске дети после отравления парами хлора находятся в состоянии средней тяжести

16:41 21.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра
Работа детского центра - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние детей, которые отравились парами хлора в бассейне в Тобольске врачи оценивают как средней тяжести, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
По данным ведомства, на месте детей осмотрели бригады скорой помощи, маленькие пациенты доставлены в Областную больницу №3.
"Пятнадцать несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения. Состояние – средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба департамента.
Отмечается, что взрослые после осмотра направлены на амбулаторное лечение.
Пострадавшие отдыхали на частной базе отдыха. Вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой прибыли в 13.03 (11.03 мск).
По факту отравления посетителей бассейна возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося.
По версии следствия, компания взрослых с детьми 21 декабря посетила бассейн базы отдыха под Тобольском, после чего две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, в том числе один трехмесячный ребенок, почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.
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ТобольскПроисшествияТюменская областьдетиЗдравоохранение в РоссииНовостиОбществоБассейн
 
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