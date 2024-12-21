https://crimea.ria.ru/20241221/stalo-izvestno-sostoyanie-detey-posle-otravleniya-khlorom-v-tobolske-1142821004.html

Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске

Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Стало известно состояние детей после отравления хлором в Тобольске

Состояние детей, которые отравились парами хлора в бассейне в Тобольске врачи оценивают как средней тяжести, сообщает департамент здравоохранения Тюменской... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T16:41

2024-12-21T16:41

2024-12-21T16:06

тобольск

происшествия

тюменская область

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здравоохранение в россии

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общество

бассейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Состояние детей, которые отравились парами хлора в бассейне в Тобольске врачи оценивают как средней тяжести, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.По данным ведомства, на месте детей осмотрели бригады скорой помощи, маленькие пациенты доставлены в Областную больницу №3.Отмечается, что взрослые после осмотра направлены на амбулаторное лечение.Пострадавшие отдыхали на частной базе отдыха. Вызов в связи с резким ухудшением самочувствия после купания в бассейне врачам поступил в 12.52 (10.52 мск). Бригады скорой прибыли в 13.03 (11.03 мск).По факту отравления посетителей бассейна возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия ведутся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося.По версии следствия, компания взрослых с детьми 21 декабря посетила бассейн базы отдыха под Тобольском, после чего две женщины, а также 15 детей в возрасте от 9 до 11 лет, в том числе один трехмесячный ребенок, почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тобольск, происшествия, тюменская область, дети, здравоохранение в россии, новости, общество, бассейн