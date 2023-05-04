https://crimea.ria.ru/20230504/silnye-vzryvy-progremeli-v-kieve--chto-izvestno-1128545046.html

Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно

Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно

В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T22:39

2023-05-04T22:39

2023-05-04T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах.По его данным, в Соломенском и Печерском районах украинской столицы вспыхнули пожары на объектах, люди не пострадали."В Соломенском районе Киева прогремели взрывы, случился пожар, пострадавших нет", - сообщил в своем Telegram-канале Кличко.Возгорание зафиксировано и в Печерском районе. По данным киевского главы, здесь также не повреждена жилая инфраструктура, без пострадавших.Ранее в "Укрэнерго" заявили, что в минувшие сутки на Украине были повреждены системы распределения электроэнергии в семи регионах: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУNASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом

https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html

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украина, киев, укрэнерго, новости, владимир кличко, сво