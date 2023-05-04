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Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно
В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T22:39
2023-05-04T22:42
украина
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укрэнерго
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах.По его данным, в Соломенском и Печерском районах украинской столицы вспыхнули пожары на объектах, люди не пострадали."В Соломенском районе Киева прогремели взрывы, случился пожар, пострадавших нет", - сообщил в своем Telegram-канале Кличко.Возгорание зафиксировано и в Печерском районе. По данным киевского главы, здесь также не повреждена жилая инфраструктура, без пострадавших.Ранее в "Укрэнерго" заявили, что в минувшие сутки на Украине были повреждены системы распределения электроэнергии в семи регионах: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУNASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом
https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html
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украина, киев, укрэнерго, новости, владимир кличко, сво
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно

Сильные взрывы прогремели в четверг в Киеве – есть повреждения

22:39 04.05.2023 (обновлено: 22:42 04.05.2023)
 
© Pavel PetrovПожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах.
По его данным, в Соломенском и Печерском районах украинской столицы вспыхнули пожары на объектах, люди не пострадали.
"В Соломенском районе Киева прогремели взрывы, случился пожар, пострадавших нет", - сообщил в своем Telegram-канале Кличко.
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Возгорание зафиксировано и в Печерском районе. По данным киевского главы, здесь также не повреждена жилая инфраструктура, без пострадавших.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что в минувшие сутки на Украине были повреждены системы распределения электроэнергии в семи регионах: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.
Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.
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УкраинаКиевУкрэнергоНовостиВладимир КличкоСВО
 
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