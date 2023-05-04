https://crimea.ria.ru/20230504/silnye-vzryvy-progremeli-v-kieve--chto-izvestno-1128545046.html
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно
В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T22:39
2023-05-04T22:39
2023-05-04T22:42
украина
киев
укрэнерго
новости
владимир кличко
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c8ca3667530fb2f51b40618fcc19acfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах.По его данным, в Соломенском и Печерском районах украинской столицы вспыхнули пожары на объектах, люди не пострадали."В Соломенском районе Киева прогремели взрывы, случился пожар, пострадавших нет", - сообщил в своем Telegram-канале Кличко.Возгорание зафиксировано и в Печерском районе. По данным киевского главы, здесь также не повреждена жилая инфраструктура, без пострадавших.Ранее в "Укрэнерго" заявили, что в минувшие сутки на Украине были повреждены системы распределения электроэнергии в семи регионах: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионахМощный удар нанесен по пунктам дислокации резервов ВСУNASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом
https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html
украина
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1f/1126227224_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b08a4af92572972afe6538dd4627400d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, укрэнерго, новости, владимир кличко, сво
Сильные взрывы прогремели в Киеве – что известно
Сильные взрывы прогремели в четверг в Киеве – есть повреждения
22:39 04.05.2023 (обновлено: 22:42 04.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Киеве вечером в четверг объявлена воздушная тревога. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожарах в нескольких районах.
По его данным, в Соломенском и Печерском районах украинской столицы вспыхнули пожары на объектах, люди не пострадали.
"В Соломенском районе Киева прогремели взрывы, случился пожар, пострадавших нет", - сообщил в своем Telegram-канале Кличко.
Возгорание зафиксировано и в Печерском районе. По данным киевского главы, здесь также не повреждена жилая инфраструктура, без пострадавших.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что в минувшие сутки на Украине были повреждены системы распределения электроэнергии в семи регионах: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.
Накануне вечером и в ночь на четверг в ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны - около пяти часов. СМИ сообщали о взрывах в столице и Киевской области, Одессе и других регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: