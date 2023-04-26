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NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом
NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости Крым, 26.04.2023
NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом
Мощная вспышка в небе над Киевом, которую наблюдали горожане ночью 19 апреля, вызвана падением метеора, сообщили сотрудники Международной метеорной организации... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T18:03
2023-04-26T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Мощная вспышка в небе над Киевом, которую наблюдали горожане ночью 19 апреля, вызвана падением метеора, сообщили сотрудники Международной метеорной организации на своем сайте.Думали на NASAРанее сообщалось, что 19 апреля киевляне увидели в ночном небе яркую вспышку, а также услышали звуки, напоминающие взрывы, после которых сработала воздушная тревога. Как тогда пояснили в городской военной администрации, причиной такого явления стало падение спутника NASA. Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту версию опровергло.Над Киевом взорвался болидВ то же время, по мнению экспертов Международной метеорной организации, вспышка в ночном небе над украинской столицей – явление исключительно природного характера.Объект пролетел на высоте 80 километров над Киевом, скорость летящего болида достигала 29 километров в секунду. Летел метеор около пяти секунд, а после - взорвался, отметили специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силыЯркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось 10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
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украина, киев, происшествия, космос, в мире, новости, общество, мнения
NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом

Международная метеорная организация: метеор стал причиной вспышки над Киевом 19 апреля

18:03 26.04.2023 (обновлено: 18:05 26.04.2023)
 
© Depositphotos / SergeyNivensПадение метеорита
Падение метеорита
© Depositphotos / SergeyNivens
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Мощная вспышка в небе над Киевом, которую наблюдали горожане ночью 19 апреля, вызвана падением метеора, сообщили сотрудники Международной метеорной организации на своем сайте.

Думали на NASA

Ранее сообщалось, что 19 апреля киевляне увидели в ночном небе яркую вспышку, а также услышали звуки, напоминающие взрывы, после которых сработала воздушная тревога. Как тогда пояснили в городской военной администрации, причиной такого явления стало падение спутника NASA.
Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту версию опровергло.

Над Киевом взорвался болид

В то же время, по мнению экспертов Международной метеорной организации, вспышка в ночном небе над украинской столицей – явление исключительно природного характера.
"Хотя это стало ясно не сразу, вспышка на этот раз была чисто природным явлением, а именно —очень ярким болидом (яркий метеор, имеющий заметные угловые размеры – ред.)", — цитирует сообщение РИА Новости.
Объект пролетел на высоте 80 километров над Киевом, скорость летящего болида достигала 29 километров в секунду. Летел метеор около пяти секунд, а после - взорвался, отметили специалисты.
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