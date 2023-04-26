https://crimea.ria.ru/20230426/nasa-ni-pri-chem-stala-izvestna-prichina-moschnoy-vspyshki-nad-kievom-1128381166.html

NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом

NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом - РИА Новости Крым, 26.04.2023

NASA ни при чем: стала известна причина мощной вспышки над Киевом

Мощная вспышка в небе над Киевом, которую наблюдали горожане ночью 19 апреля, вызвана падением метеора, сообщили сотрудники Международной метеорной организации... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T18:03

2023-04-26T18:03

2023-04-26T18:05

украина

киев

происшествия

космос

в мире

новости

общество

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111612/20/1116122060_0:55:1350:814_1920x0_80_0_0_4312db919a29b599212328ea37d7da7a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Мощная вспышка в небе над Киевом, которую наблюдали горожане ночью 19 апреля, вызвана падением метеора, сообщили сотрудники Международной метеорной организации на своем сайте.Думали на NASAРанее сообщалось, что 19 апреля киевляне увидели в ночном небе яркую вспышку, а также услышали звуки, напоминающие взрывы, после которых сработала воздушная тревога. Как тогда пояснили в городской военной администрации, причиной такого явления стало падение спутника NASA. Американское космическое агентство в комментарии РИА Новости эту версию опровергло.Над Киевом взорвался болидВ то же время, по мнению экспертов Международной метеорной организации, вспышка в ночном небе над украинской столицей – явление исключительно природного характера.Объект пролетел на высоте 80 километров над Киевом, скорость летящего болида достигала 29 километров в секунду. Летел метеор около пяти секунд, а после - взорвался, отметили специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силыЯркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось 10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев

украина

киев

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, происшествия, космос, в мире, новости, общество, мнения