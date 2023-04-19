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Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-19T23:42
2023-04-19T23:42
2023-04-20T00:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA.19 апреля украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над Киевом и областью, которые прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги. На опубликованных в соцсетях кадрах над городом видна очень яркая вспышка.По его данным, ПВО не работала. "Чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков была объявлена воздушная тревого. ПВО не работала", - сказано в сообщении администрации в Тelegram.
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киев, украина, происшествия, новости, общество, космос, наса
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
Администрация Киева: вспышка над городом вызвана падением космического спутника NASA
23:42 19.04.2023 (обновлено: 00:04 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA.
19 апреля украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над Киевом и областью, которые прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги. На опубликованных в соцсетях кадрах над городом видна очень яркая вспышка.
"Около 22 часов 19 апреля в границах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительным данным, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA", - заявил начальник администрации Сергей Попко.
По его данным, ПВО не работала.
"Чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков была объявлена воздушная тревого. ПВО не работала", - сказано в сообщении администрации в Тelegram.