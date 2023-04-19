https://crimea.ria.ru/20230419/yarkaya-vspyshka-i-zvuki-vzryvov-nad-kievom--chto-sluchilos-1128273140.html

Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось

Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось

Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-19T23:42

2023-04-19T23:42

2023-04-20T00:04

киев

украина

происшествия

новости

общество

космос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_5668d159ffa214401b750c2c285239f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA.19 апреля украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над Киевом и областью, которые прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги. На опубликованных в соцсетях кадрах над городом видна очень яркая вспышка.По его данным, ПВО не работала. "Чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков была объявлена воздушная тревого. ПВО не работала", - сказано в сообщении администрации в Тelegram.

киев

украина

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, происшествия, новости, общество, космос, наса