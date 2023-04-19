Рейтинг@Mail.ru
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230419/yarkaya-vspyshka-i-zvuki-vzryvov-nad-kievom--chto-sluchilos-1128273140.html
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-19T23:42
2023-04-20T00:04
киев
украина
происшествия
новости
общество
космос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_5668d159ffa214401b750c2c285239f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA.19 апреля украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над Киевом и областью, которые прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги. На опубликованных в соцсетях кадрах над городом видна очень яркая вспышка.По его данным, ПВО не работала. "Чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков была объявлена воздушная тревого. ПВО не работала", - сказано в сообщении администрации в Тelegram.
киев
украина
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_39668c47ed61b173b2329a29811b80c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, происшествия, новости, общество, космос, наса
Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось

Администрация Киева: вспышка над городом вызвана падением космического спутника NASA

23:42 19.04.2023 (обновлено: 00:04 20.04.2023)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA.
19 апреля украинские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в небе над Киевом и областью, которые прогремели до объявления в регионе воздушной тревоги. На опубликованных в соцсетях кадрах над городом видна очень яркая вспышка.

"Около 22 часов 19 апреля в границах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительным данным, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA", - заявил начальник администрации Сергей Попко.

По его данным, ПВО не работала.
"Чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков была объявлена воздушная тревого. ПВО не работала", - сказано в сообщении администрации в Тelegram.
Пост в Telegram Киевской городской военной администрации
Пост в Telegram Киевской городской военной администрации
Пост в Telegram Киевской городской военной администрации
 
КиевУкраинаПроисшествияНовостиОбществокосмосНАСА
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дождь с грозой и град: прогноз погоды на четверг для Крыма
00:00Какой сегодня праздник: 20 апреля
23:42Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
22:03Главные новости Крыма: 19 апреля
21:46В Крымском федеральном университете появится новый факультет
21:27Главные события и заявления дня: 19 апреля
21:18Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США
21:14Эксперт оценил вероятность нападения Польши на Белоруссию
21:06Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – эксперт
20:52Жилье репатриантам: сколько квартир выкупят и построят в Крыму
20:37"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песня
20:14Зачем Зеленский ездил на границу с Белоруссией – мнение эксперта
19:56Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 год
19:39Росгвардия проведет учения в Керчи
19:24В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России
19:08В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
18:53"Контрштурм" ВСУ в Донбассе: военный эксперт оценил заявление Киева
18:39Путин объяснил свою поездку в зону спецоперации
18:33На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен 3:04
18:26Путин поручил срочно решить проблему заторов на админгранице ЛНР
Лента новостейМолния