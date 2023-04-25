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Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
В мае над Землей пройдет мощнейшая магнитная буря уровня G4. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T12:11
2023-04-25T12:11
2023-04-25T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В мае над Землей пройдет мощнейшая магнитная буря уровня G4. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Очень сильный штормПовторный майский удар, но уже меньшей мощности, произойдет 22 числа: на эту дату специалисты прогнозируют шторм уровня G1. Дальнейшего прогноза лаборатория пока не дает. При этом первые 20 дней мая будут спокойными, без геомагнитных возмущений. До конца апреля тоже будет спокойно, небольшое волнение ученые прогнозируют только на 28 число.Предыдущая сильная магнитная буря уровня G4 зафиксирована в воскресенье, 23 апреля. В ряде регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург и даже Ростов-на-Дону, наблюдалось вызванное бурей Северное сияние.Рекомендации медиковПо мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии.В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаИ грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опаснойЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
https://crimea.ria.ru/20230327/parad-planet-suschestvuet-li-on-i-chto-my-vidim-na-samom-dele-1127804086.html
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магнитные бури, космос, здоровье, в мире, астрономия, метеозависимость, новости, общество
Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
В мае над Землей пронесется очень сильная геомагнитная буря уровня G4
12:11 25.04.2023 (обновлено: 12:16 25.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В мае над Землей пройдет мощнейшая магнитная буря уровня G4. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Очень сильный шторм
По данным ученых, магнитная буря такой большой мощности ожидается 21 мая. Всего существует пять уровней геоштормов, где наивысший - G5 - считается экстремальным, а ожидаемый в мае уровень G4 - очень сильным.
Повторный майский удар, но уже меньшей мощности, произойдет 22 числа: на эту дату специалисты прогнозируют шторм уровня G1. Дальнейшего прогноза лаборатория пока не дает. При этом первые 20 дней мая будут спокойными, без геомагнитных возмущений. До конца апреля тоже будет спокойно, небольшое волнение ученые прогнозируют только на 28 число.
Предыдущая сильная магнитная буря уровня G4 зафиксирована в воскресенье, 23 апреля. В ряде регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург и даже Ростов-на-Дону, наблюдалось вызванное бурей Северное сияние.
Рекомендации медиков
По мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии.
В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.
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