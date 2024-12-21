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Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии
Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T15:52
2024-12-21T15:53
абхазия
россия
в мире
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.Дефицит электроэнергии из-за высокого потребления и незаконного майнинга наблюдается в Абхазии ежегодно в зимнее время. Импорт российского электричества обходится республике ежедневно в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в республиканский бюджет 2024 года. Переток электричества в Абхазию из России был оплачен до 13 декабря. 11 декабря из-за остановки работы Ингурской гидроэлектростанции Абхазия была полностью обесточена.О грядущих проблемах с энергоснабжением из-за политического кризиса ранее предупреждал экс-президент Абхазии Аслан Бжания, который 19 ноября подал заявление об отставке на фоне беспорядков, организованных оппозицией в Сухуме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся Абхазия осталась без электричестваИсполняющий обязанности президента Абхазии дал первые порученияПерестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы
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абхазия, россия, в мире, электроэнергия
Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии запросил у России электроэнергию

15:52 21.12.2024 (обновлено: 15:53 21.12.2024)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС в Сухуме. Архивное фото
Сотрудник ДПС в Сухуме. Архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.
"Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия, я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии. Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее", -сказано в обращении.
Дефицит электроэнергии из-за высокого потребления и незаконного майнинга наблюдается в Абхазии ежегодно в зимнее время. Импорт российского электричества обходится республике ежедневно в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в республиканский бюджет 2024 года. Переток электричества в Абхазию из России был оплачен до 13 декабря. 11 декабря из-за остановки работы Ингурской гидроэлектростанции Абхазия была полностью обесточена.
О грядущих проблемах с энергоснабжением из-за политического кризиса ранее предупреждал экс-президент Абхазии Аслан Бжания, который 19 ноября подал заявление об отставке на фоне беспорядков, организованных оппозицией в Сухуме.
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