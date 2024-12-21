https://crimea.ria.ru/20241221/abkhaziya-zaprosila-u-rossii-gumanitarnuyu-postavku-elektroenergii-1142820772.html

Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии

Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Абхазия запросила у России гуманитарную поставку электроэнергии

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T15:52

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2024-12-21T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.Дефицит электроэнергии из-за высокого потребления и незаконного майнинга наблюдается в Абхазии ежегодно в зимнее время. Импорт российского электричества обходится республике ежедневно в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в республиканский бюджет 2024 года. Переток электричества в Абхазию из России был оплачен до 13 декабря. 11 декабря из-за остановки работы Ингурской гидроэлектростанции Абхазия была полностью обесточена.О грядущих проблемах с энергоснабжением из-за политического кризиса ранее предупреждал экс-президент Абхазии Аслан Бжания, который 19 ноября подал заявление об отставке на фоне беспорядков, организованных оппозицией в Сухуме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вся Абхазия осталась без электричестваИсполняющий обязанности президента Абхазии дал первые порученияПерестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, россия, в мире, электроэнергия