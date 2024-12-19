https://crimea.ria.ru/20241219/v-abkhazii-deputat-pogib-v-rezultate-perestrelki-1142763556.html

Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы

Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы

Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки между депутатами в парламенте, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T14:07

2024-12-19T14:07

2024-12-19T16:15

абхазия

новости

происшествия

стрельба

оружие

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141963780_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_cea9dc25229c7564cacca47c3b207fc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки между депутатами в парламенте, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу сообщал, что в Сухуме у здания парламента Абхазии произошла стрельба. Сообщалось о двух пострадавших.В МВД Абхазии рассказали, что произошла потасовка с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию.На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, новости, происшествия, стрельба, оружие, политика, в мире