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Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы
Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы
Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки между депутатами в парламенте, сообщили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T14:07
2024-12-19T16:15
абхазия
новости
происшествия
стрельба
оружие
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки между депутатами в парламенте, сообщили РИА Новости в минздраве республики.Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу сообщал, что в Сухуме у здания парламента Абхазии произошла стрельба. Сообщалось о двух пострадавших.В МВД Абхазии рассказали, что произошла потасовка с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию.На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
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РИА Новости Крым
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абхазия, новости, происшествия, стрельба, оружие, политика, в мире
Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы

В Абхазии в результате перестрелки в парламенте погиб депутат

14:07 19.12.2024 (обновлено: 16:15 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Абхазский депутат Вахтанг Голандзия скончался в результате перестрелки между депутатами в парламенте, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу сообщал, что в Сухуме у здания парламента Абхазии произошла стрельба. Сообщалось о двух пострадавших.
В МВД Абхазии рассказали, что произошла потасовка с участием депутатов Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Голандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Голандзию.

"Голандзия умер, он был ранен в голову, жизни Кварчии ничего не угрожает, он ранен в плечо", – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.
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