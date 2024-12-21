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Казань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧС

Казань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Казань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧС

В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников на Казань. Об этом сообщили в пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T15:16

2024-12-21T15:16

2024-12-21T19:50

казань

татарстан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Татарстане ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников на Казань. Об этом сообщили в пресс-служба главы Татарстана.Отмечается, что режим ЧС введен для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки. На жителей республики документ не распространяется.Атака БПЛА на КазаньВ субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". К многоэтажному жилищному комплексу в связи с происшествием прибыли оперативные службы. Также на место выехал глава правительства региона. По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.Людей эвакуировали. Мэр города Ильсур Метшин поручил разместить жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием. К месту ЧП выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. В школах города проведена выборочная эвакуация. Для обеспечения безопасности ограничения на полеты временно ввели в аэропорту Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.Мирные жители Казани при атаке украинских дронов не пострадали. Сейчас в городе эвакуируют смены промышленных объектов в связи с вероятностью новых беспилотных ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничения в аэропортах Казани и Саратова снялиАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФВосемь "прилетов" зафиксировано в Казани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, татарстан, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, режим чс