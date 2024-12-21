https://crimea.ria.ru/20241221/kak-poluchit-v-krymu-edinovremennuyu-vyplatu-pri-rozhdenii-rebenka-1142787282.html

Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка

Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка

Все крымские семьи независимо от уровня дохода и количества детей имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кто из членов семьи может его... РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T16:22

2024-12-21T16:22

2024-12-21T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Все крымские семьи независимо от уровня дохода и количества детей имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кто из членов семьи может его получить и каким образом оно начисляется, пояснили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В крымском Отделении СФР уточнили, что на размер пособия не влияет, работают ли родители новорожденного и кем. Они могут быть как безработными, так и работать по трудовому договору, быть индивидуальными предпринимателями, самозанятыми. При этом право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.Если в семье трудятся оба родителя, то по умолчанию выплату Отделение СФР по Республике Крым перечислит маме.В случае, когда оба родителя не работают официально, то, чтобы оформить выплату, им нужно нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или МФЦ, который оказывает такую услугу.Также заявление принимается на портале госуслуг. Но в любом случае оформить выплату может только один из родителей.Накануне в пресс-службе Социального фонда России сообщили, что детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуВ Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФРСписание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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