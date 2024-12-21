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Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка
Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка
Все крымские семьи независимо от уровня дохода и количества детей имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кто из членов семьи может его... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T16:22
2024-12-21T16:22
2024-12-21T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Все крымские семьи независимо от уровня дохода и количества детей имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кто из членов семьи может его получить и каким образом оно начисляется, пояснили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В крымском Отделении СФР уточнили, что на размер пособия не влияет, работают ли родители новорожденного и кем. Они могут быть как безработными, так и работать по трудовому договору, быть индивидуальными предпринимателями, самозанятыми. При этом право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.Если в семье трудятся оба родителя, то по умолчанию выплату Отделение СФР по Республике Крым перечислит маме.В случае, когда оба родителя не работают официально, то, чтобы оформить выплату, им нужно нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или МФЦ, который оказывает такую услугу.Также заявление принимается на портале госуслуг. Но в любом случае оформить выплату может только один из родителей.Накануне в пресс-службе Социального фонда России сообщили, что детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуВ Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФРСписание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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социальный фонд россии, соцвыплаты, крым, новости крыма, семья, дети, общество, пособия и выплаты
Как получить в Крыму единовременную выплату при рождении ребенка
11 тысяч семей в Крыму получили единовременные выплаты при рождении ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Все крымские семьи независимо от уровня дохода и количества детей имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка. Кто из членов семьи может его получить и каким образом оно начисляется, пояснили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"С начала 2024 года более 11 тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки назначена в Крыму 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова", – говорится в сообщении.
В крымском Отделении СФР уточнили, что на размер пособия не влияет, работают ли родители новорожденного и кем. Они могут быть как безработными, так и работать по трудовому договору, быть индивидуальными предпринимателями, самозанятыми. При этом право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.
"Размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2024 году составляет 24 604 рублей 30 копеек. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка", – подчеркивают в Отделении СФР по Республике Крым.
Если в семье трудятся оба родителя, то по умолчанию выплату Отделение СФР по Республике Крым перечислит маме.
"Работающей маме пособие назначается проактивно на основании данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если в семье работает только папа, то ему нужно представить своему работодателю свидетельство о рождении ребенка", – обращают внимание в ведомстве.
В случае, когда оба родителя не работают официально, то, чтобы оформить выплату, им нужно нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым или МФЦ, который оказывает такую услугу.
Также заявление принимается на портале госуслуг. Но в любом случае оформить выплату может только один из родителей.
Накануне в пресс-службе Социального фонда России сообщили, что детские пособия и выплаты семьям перед Новым годом поступят досрочно
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