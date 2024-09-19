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В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР
В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР
С начала года в Крыму более восьми тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T19:17
2024-09-19T19:17
отделение социального фонда россии по республике крым
материнский капитал
иван рябоконь
семья
пособия и выплаты
мфц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму более восьми тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.По данным фонда, ежемесячная выплата является одним из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Крыму.В фонде отметили, что направить маткапитал на ежемесячные выплаты могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть 29 978 рублей.Кроме того, с этого года, если заявление подается до достижения ребенком 6-месячного возраста, семья будет получать выплату с месяца рождения малыша, если позднее — выплата будет назначена с месяца обращения. Мера поддержки назначается на 12 месяцев, но на срок не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата. Также потребуется заявление об отказе в случае, если семья передумает и решит прекратить получение меры поддержки, добавили в фонде.Заявление на выплату рассматривается в течение десяти рабочих дней. После одобрения средства перечисляются в течение пяти рабочих дней, далее — 5-го числа текущего месяца за предыдущий, уточнили в фонде.Оформить выплату можно дистанционно на портале госуслуг, лично в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым.После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий, сообщила ранее замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Ирина Карпенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что можно потратить маткапитал: пять направленийКак в Крыму получить СНИЛС для новорожденногоВ Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей
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отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, иван рябоконь, семья, пособия и выплаты, мфц
В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР

В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала

19:17 19.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный сертификат на материнский капитал
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму более восьми тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.
По данным фонда, ежемесячная выплата является одним из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Крыму.
"С начала года получателями ежемесячной выплаты из средств материнского капитала стали свыше 8400 крымских семей. Ежемесячная выплата предоставляется в размере регионального прожиточного минимума на ребенка и в Крыму составляет 15 559 рублей", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что направить маткапитал на ежемесячные выплаты могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть 29 978 рублей.
"С прошлого года ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет можно оформить на любого по счету ребенка в семье, а не только на второго, как это было раньше. Требований к трудовой занятости и имуществу родителей нет, к тому же получать средства можно вместе с единым пособием", — отметил управляющий отделением Социального фонда по Республике Крым Иван Рябоконь.
Кроме того, с этого года, если заявление подается до достижения ребенком 6-месячного возраста, семья будет получать выплату с месяца рождения малыша, если позднее — выплата будет назначена с месяца обращения. Мера поддержки назначается на 12 месяцев, но на срок не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет.
Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата. Также потребуется заявление об отказе в случае, если семья передумает и решит прекратить получение меры поддержки, добавили в фонде.
Заявление на выплату рассматривается в течение десяти рабочих дней. После одобрения средства перечисляются в течение пяти рабочих дней, далее — 5-го числа текущего месяца за предыдущий, уточнили в фонде.
Оформить выплату можно дистанционно на портале госуслуг, лично в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым.
После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий, сообщила ранее замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Ирина Карпенко.
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Отделение Социального фонда России по Республике КрымМатеринский капиталИван РябоконьсемьяПособия и выплатыМФЦ
 
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