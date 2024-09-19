https://crimea.ria.ru/20240919/v-krymu-mozhno-oformit-ezhemesyachnye-vyplaty-iz-matkapitala--sfr-1140461033.html

В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР

В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Крыму можно оформить ежемесячные выплаты из маткапитала – СФР

С начала года в Крыму более восьми тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T19:17

2024-09-19T19:17

2024-09-19T19:17

отделение социального фонда россии по республике крым

материнский капитал

иван рябоконь

семья

пособия и выплаты

мфц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму более восьми тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.По данным фонда, ежемесячная выплата является одним из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Крыму.В фонде отметили, что направить маткапитал на ежемесячные выплаты могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, то есть 29 978 рублей.Кроме того, с этого года, если заявление подается до достижения ребенком 6-месячного возраста, семья будет получать выплату с месяца рождения малыша, если позднее — выплата будет назначена с месяца обращения. Мера поддержки назначается на 12 месяцев, но на срок не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет. Повторное заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который назначена указанная выплата. Также потребуется заявление об отказе в случае, если семья передумает и решит прекратить получение меры поддержки, добавили в фонде.Заявление на выплату рассматривается в течение десяти рабочих дней. После одобрения средства перечисляются в течение пяти рабочих дней, далее — 5-го числа текущего месяца за предыдущий, уточнили в фонде.Оформить выплату можно дистанционно на портале госуслуг, лично в МФЦ или любой клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым.После индексации размер материнского капитала составляет свыше 630 тысяч для семей с первым ребенком и 833 тысячи в семьях, где появился второй и последующий, сообщила ранее замначальника управления установления социальных выплат отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым Ирина Карпенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что можно потратить маткапитал: пять направленийКак в Крыму получить СНИЛС для новорожденногоВ Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, иван рябоконь, семья, пособия и выплаты, мфц