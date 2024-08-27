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В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей
В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.08.2024
В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей
В Крыму 224 семьи усыновителей получили разовое пособие в 24,6 тысячи рублей за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T20:19
2024-08-27T20:19
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отделение социального фонда россии по республике крым
фонд социального и пенсионного страхования
общество
дети
пособия и выплаты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 224 семьи усыновителей получили разовое пособие в 24,6 тысячи рублей за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.Когда ребенок попадает на воспитание в семью, ей положено единовременное пособие, которое является разовой мерой поддержки. При этом усыновители или опекуны должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.Размер выплаты составляет 24 604,3 рубля. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Если семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, сумма выплаты увеличивается до 187 996, 9 рубля, уточнили в пресс-службе.Заявление следует подать в течение полугода с момента, когда семья взяла на попечение ребенка.Ранее в радио "Спутник в Крыму" заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев сообщил, что в Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой полаКрасная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуНазван размер материнского капитала после индексации
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РИА Новости Крым
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новости, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, фонд социального и пенсионного страхования, общество, дети, пособия и выплаты, новости крыма
В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей

В Крыму 224 семьи усыновителей и опекунов получили пособие в 24 тысячи рублей

20:19 27.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрограмма помощи в усыновлении
Программа помощи в усыновлении - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 224 семьи усыновителей получили разовое пособие в 24,6 тысячи рублей за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.
"В этом году 224 семьи, которые приняли на воспитание детей, получили единовременную выплату от регионального Отделения Социального фонда России. На обеспечение этих целей Отделение СФР по Республике Крым направило более 5,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Когда ребенок попадает на воспитание в семью, ей положено единовременное пособие, которое является разовой мерой поддержки. При этом усыновители или опекуны должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.
Размер выплаты составляет 24 604,3 рубля. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Если семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, сумма выплаты увеличивается до 187 996, 9 рубля, уточнили в пресс-службе.
Заявление следует подать в течение полугода с момента, когда семья взяла на попечение ребенка.
Ранее в радио "Спутник в Крыму" заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев сообщил, что в Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход.
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НовостиКрымОтделение Социального фонда России по Республике КрымФонд социального и пенсионного страхованияОбществодетиПособия и выплатыНовости Крыма
 
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