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В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей

В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.08.2024

В Крыму усыновителям детей направлено 5,5 млн рублей

В Крыму 224 семьи усыновителей получили разовое пособие в 24,6 тысячи рублей за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T20:19

2024-08-27T20:19

2024-08-27T20:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 224 семьи усыновителей получили разовое пособие в 24,6 тысячи рублей за текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.Когда ребенок попадает на воспитание в семью, ей положено единовременное пособие, которое является разовой мерой поддержки. При этом усыновители или опекуны должны быть гражданами РФ и проживать на территории России.Размер выплаты составляет 24 604,3 рубля. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. Если семья приняла на воспитание ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, сумма выплаты увеличивается до 187 996, 9 рубля, уточнили в пресс-службе.Заявление следует подать в течение полугода с момента, когда семья взяла на попечение ребенка.Ранее в радио "Спутник в Крыму" заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев сообщил, что в Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход.Читайте также на РИА Новости Крым:ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой полаКрасная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуНазван размер материнского капитала после индексации

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