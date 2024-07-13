https://crimea.ria.ru/20240713/gd-rassmotrit-zapret-usynovleniya-detey-dlya-grazhdan-stran-so-smenoy-pola-1138821646.html
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола - РИА Новости Крым, 13.07.2024
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола
Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T09:31
2024-07-13T09:31
2024-07-13T09:41
государственная дума рф
закон и право
вячеслав володин
дети
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102909/57/1029095799_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4cfaca98e7719e0d89bfdc66008159f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку.Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность."Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах", - заключил Володин.По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.
https://crimea.ria.ru/20230712/mid-rf-ssha-rassmatrivayut-ukrainu-kak-osnovnoy-istochnik-usynovleniya-detey-1130003659.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102909/57/1029095799_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0b8fd0a901b7867986d270c6dc26f2de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, дети, общество, новости
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола
Володин: ГД рассмотрит запрет на усыновление детей из РФ для граждан стран со сменой пола
09:31 13.07.2024 (обновлено: 09:41 13.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку.
"Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства", - подчеркнул Володин.
Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
"Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах", - заключил Володин.
По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.