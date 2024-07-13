https://crimea.ria.ru/20240713/gd-rassmotrit-zapret-usynovleniya-detey-dlya-grazhdan-stran-so-smenoy-pola-1138821646.html

ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола

ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола - РИА Новости Крым, 13.07.2024

ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола

Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T09:31

2024-07-13T09:31

2024-07-13T09:41

государственная дума рф

закон и право

вячеслав володин

дети

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102909/57/1029095799_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4cfaca98e7719e0d89bfdc66008159f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку.Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность."Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах", - заключил Володин.По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.

https://crimea.ria.ru/20230712/mid-rf-ssha-rassmatrivayut-ukrainu-kak-osnovnoy-istochnik-usynovleniya-detey-1130003659.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, дети, общество, новости