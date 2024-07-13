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ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола - РИА Новости Крым, 13.07.2024
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола
Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T09:31
2024-07-13T09:41
государственная дума рф
закон и право
вячеслав володин
дети
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку.Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность."Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах", - заключил Володин.По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.
https://crimea.ria.ru/20230712/mid-rf-ssha-rassmatrivayut-ukrainu-kak-osnovnoy-istochnik-usynovleniya-detey-1130003659.html
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государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, дети, общество, новости
ГД рассмотрит запрет усыновления детей для граждан стран со сменой пола

Володин: ГД рассмотрит запрет на усыновление детей из РФ для граждан стран со сменой пола

09:31 13.07.2024 (обновлено: 09:41 13.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку.
"Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства", - подчеркнул Володин.
Володин объяснил, что внесенная законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путем медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
"Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети в этих странах", - заключил Володин.
По словам спикера ГД, в Европе и Соединенных Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.
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