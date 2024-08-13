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В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками
В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками - РИА Новости Крым, 13.08.2024
В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками
В Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T21:26
2024-08-13T21:26
2024-08-13T21:26
радио "спутник в крыму"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев.По его словам, родственник может официально устроиться по трудовой книге и получать своевременные выплаты за свой труд.Теряев отметил, что система долговременного ухода отличается от помощи простого соцработника, который приходит на дом и предоставляет некоторые услуги несколько раз в неделю. Родственники же обязаны ухаживать за пожилым человеком ежедневно. Он пояснил, что существует три степени, по которым определяется уровень потребности человека в уходе."Первая самая легкая – человек получает до 2,5 часов в день постоянного ухода, вторая – чуть больше, и третья – 4 часа в день семь дней в неделю. Эта услуга для получателей бесплатна", - уточнил Теряев.По словам замминистра, в планах властей ежегодно увеличивать число пожилых крымчан, охваченных этой программой.По поручению президента РФ Владимира Путина, до 2036 года количество получателей услуг по системе долговременного ухода в стране должно достигнуть 500 тысяч граждан.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. По словам главы, задача правительства республики - оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсииКак досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедураПутин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, минтруда крыма, максим теряев, общество, новости крыма, соцзащита
В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками
В Крыму за долговременный уход за пожилыми родственниками будут начислять зарплату
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев.
"Возможность ухаживать за пожилым человеком могут получить родственники, то есть любой родственник может трудоустроиться в наш центр. Есть возможность совмещать с другой занятостью, но работа помощника по уходу является основной", - отметил Теряев.
По его словам, родственник может официально устроиться по трудовой книге и получать своевременные выплаты за свой труд.
Теряев отметил, что система долговременного ухода отличается от помощи простого соцработника, который приходит на дом и предоставляет некоторые услуги несколько раз в неделю. Родственники же обязаны ухаживать за пожилым человеком ежедневно. Он пояснил, что существует три степени, по которым определяется уровень потребности человека в уходе.
"Первая самая легкая – человек получает до 2,5 часов в день постоянного ухода, вторая – чуть больше, и третья – 4 часа в день семь дней в неделю. Эта услуга для получателей бесплатна", - уточнил Теряев.
По словам замминистра, в планах властей ежегодно увеличивать число пожилых крымчан, охваченных этой программой.
"Мы сейчас находимся в рамках пилотного проекта, в середине 2023 года мы приступили к его реализации, на сегодняшний день услуги долговременного ухода в Крыму получают 930 человек. В планах выйти на 6 тысяч человек к 2036 году", - отметил Теряев.
По поручению президента РФ Владимира Путина, до 2036 года количество получателей услуг по системе долговременного ухода в стране должно достигнуть 500 тысяч граждан.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что в Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. По словам главы, задача правительства республики - оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.
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