https://crimea.ria.ru/20240813/v-krymu-budut-nachislyat-zarplatu-za-ukhod-za-pozhilymi-rodstvennikami-1139575488.html

В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками

В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками - РИА Новости Крым, 13.08.2024

В Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственниками

В Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 13.08.2024

2024-08-13T21:26

2024-08-13T21:26

2024-08-13T21:26

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Крыму внедрили систему долговременного ухода за пожилыми гражданами, которая позволит начислять зарплату родственникам за присмотр и уход. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Максим Теряев.По его словам, родственник может официально устроиться по трудовой книге и получать своевременные выплаты за свой труд.Теряев отметил, что система долговременного ухода отличается от помощи простого соцработника, который приходит на дом и предоставляет некоторые услуги несколько раз в неделю. Родственники же обязаны ухаживать за пожилым человеком ежедневно. Он пояснил, что существует три степени, по которым определяется уровень потребности человека в уходе."Первая самая легкая – человек получает до 2,5 часов в день постоянного ухода, вторая – чуть больше, и третья – 4 часа в день семь дней в неделю. Эта услуга для получателей бесплатна", - уточнил Теряев.По словам замминистра, в планах властей ежегодно увеличивать число пожилых крымчан, охваченных этой программой.По поручению президента РФ Владимира Путина, до 2036 года количество получателей услуг по системе долговременного ухода в стране должно достигнуть 500 тысяч граждан.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. По словам главы, задача правительства республики - оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсииКак досрочно выйти на пенсию в Крыму - процедураПутин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минтруда крыма, максим теряев, общество, новости крыма, соцзащита