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Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет
Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет
Вышедшие из декрета женщины будут получать пособия на ребенка до полутора лет, а ветеранам СВО окажут помощь в повышении квалификации, получении новой профессии РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T21:02
2023-09-21T21:02
россия
владимир путин (политик)
экономика
общество
ветераны сво
помощь бойцам сво
соцзащита
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вышедшие из декрета женщины будут получать пособия на ребенка до полутора лет, а ветеранам СВО окажут помощь в повышении квалификации, получении новой профессии и последующем трудоустройстве. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ заявил президент Владимир Путин.Сохранится и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов.По словам главы государства, эта тема долго обсуждалась в правительстве. Но сейчас "решение принято", добавил президент и выразил надежду, что "это все будет работать в нужном нам направлении".Путин также коснулся вопроса поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе содействия в повышении квалификации, получении новой профессии, трудоустройстве или организации своего дела."Все это – задачи специального государственного фонда "Защитники Отечества". Я сегодня в новгородском отделении [фонда] побывал, посмотрел, как устроена его работа. Рассчитываю, что его отделения уже активно работают во всех субъектах Федерации и будут наращивать темпы этой работы, это очень важное направление", – сказал Путин.Президент подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы герои СВО чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростилиКогда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), экономика, общество, ветераны сво, помощь бойцам сво, соцзащита, новости
Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет

Путин назвал новые меры поддержки для работающих женщин с детьми и ветеранов спецоперации

21:02 21.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком на набережной Керчи
Женщина с ребенком на набережной Керчи - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вышедшие из декрета женщины будут получать пособия на ребенка до полутора лет, а ветеранам СВО окажут помощь в повышении квалификации, получении новой профессии и последующем трудоустройстве. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ заявил президент Владимир Путин.
"Уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего, 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособия на ребенка до 1,5 лет", – сказал Путин.
Сохранится и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов.
По словам главы государства, эта тема долго обсуждалась в правительстве. Но сейчас "решение принято", добавил президент и выразил надежду, что "это все будет работать в нужном нам направлении".
Путин также коснулся вопроса поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе содействия в повышении квалификации, получении новой профессии, трудоустройстве или организации своего дела.
"Все это – задачи специального государственного фонда "Защитники Отечества". Я сегодня в новгородском отделении [фонда] побывал, посмотрел, как устроена его работа. Рассчитываю, что его отделения уже активно работают во всех субъектах Федерации и будут наращивать темпы этой работы, это очень важное направление", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы герои СВО чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи.
"Такое же всемерное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контроле. Уважаемые коллеги, я это подчеркивал много раз. Я вижу ваши усилия, они дают результат, и прошу такую же планку держать", – резюмировал Путин.
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