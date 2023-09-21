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Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет

Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Путин: работающие женщины будут получать пособия на детей до 1,5 лет

Вышедшие из декрета женщины будут получать пособия на ребенка до полутора лет, а ветеранам СВО окажут помощь в повышении квалификации, получении новой профессии РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T21:02

2023-09-21T21:02

2023-09-21T21:02

россия

владимир путин (политик)

экономика

общество

ветераны сво

помощь бойцам сво

соцзащита

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вышедшие из декрета женщины будут получать пособия на ребенка до полутора лет, а ветеранам СВО окажут помощь в повышении квалификации, получении новой профессии и последующем трудоустройстве. Об этом в ходе заседания президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ заявил президент Владимир Путин.Сохранится и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов.По словам главы государства, эта тема долго обсуждалась в правительстве. Но сейчас "решение принято", добавил президент и выразил надежду, что "это все будет работать в нужном нам направлении".Путин также коснулся вопроса поддержки ветеранов специальной военной операции, в том числе содействия в повышении квалификации, получении новой профессии, трудоустройстве или организации своего дела."Все это – задачи специального государственного фонда "Защитники Отечества". Я сегодня в новгородском отделении [фонда] побывал, посмотрел, как устроена его работа. Рассчитываю, что его отделения уже активно работают во всех субъектах Федерации и будут наращивать темпы этой работы, это очень важное направление", – сказал Путин.Президент подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы герои СВО чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростилиКогда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), экономика, общество, ветераны сво, помощь бойцам сво, соцзащита, новости