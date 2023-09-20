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Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили
Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили
Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упрощен. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T19:53
2023-09-20T19:53
ветераны сво
правительство россии
михаил мишустин
новости
льгота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упрощен. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Это позволит бойцам и их родным, по словам главы правительства, получать льготы и помощь более оперативно. Ранее было решено присваивать статус ветерана боевых действий всем, кто участвует в спецоперации. Они смогут получить все меры поддержки, которые предусмотрены государством.Мишустин напомнил, что, по поручению президента РФ, во всех регионах работают центры фонда "Защитники Отечества". Они помогают участникам СВО и их семьям, в том числе в восстановлении документов, организации профессиональной переподготовки с последующим трудоустройством.Также председатель правительства обратил внимание не необходимость своевременного финансирования военнослужащих."Люди выполняют свой воинский долг. Наш долг – обеспечить их всем необходимым", – заявил Михаил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОПорядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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ветераны сво, правительство россии, михаил мишустин, новости, льгота
Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили

Оформить статус ветерана боевых действий можно будет без заявления – Мишустин

19:53 20.09.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упрощен. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

"Чтобы избавить наших защитников от бумажной волокиты, упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений", – сказал Мишустин.

Это позволит бойцам и их родным, по словам главы правительства, получать льготы и помощь более оперативно. Ранее было решено присваивать статус ветерана боевых действий всем, кто участвует в спецоперации. Они смогут получить все меры поддержки, которые предусмотрены государством.
Мишустин напомнил, что, по поручению президента РФ, во всех регионах работают центры фонда "Защитники Отечества". Они помогают участникам СВО и их семьям, в том числе в восстановлении документов, организации профессиональной переподготовки с последующим трудоустройством.
Также председатель правительства обратил внимание не необходимость своевременного финансирования военнослужащих.
"Люди выполняют свой воинский долг. Наш долг – обеспечить их всем необходимым", – заявил Михаил Мишустин.
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Ветераны СВОПравительство РоссииМихаил МишустинНовостиЛьгота
 
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