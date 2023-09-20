https://crimea.ria.ru/20230920/bez-zayavleniya-poluchenie-udostovereniya-veterana-boevykh-deystviy-uprostili-1131556461.html

Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили

Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Без заявления: получение удостоверения ветерана боевых действий упростили

Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упрощен. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T19:53

2023-09-20T19:53

2023-09-20T19:53

ветераны сво

правительство россии

михаил мишустин

новости

льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упрощен. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.Это позволит бойцам и их родным, по словам главы правительства, получать льготы и помощь более оперативно. Ранее было решено присваивать статус ветерана боевых действий всем, кто участвует в спецоперации. Они смогут получить все меры поддержки, которые предусмотрены государством.Мишустин напомнил, что, по поручению президента РФ, во всех регионах работают центры фонда "Защитники Отечества". Они помогают участникам СВО и их семьям, в том числе в восстановлении документов, организации профессиональной переподготовки с последующим трудоустройством.Также председатель правительства обратил внимание не необходимость своевременного финансирования военнослужащих."Люди выполняют свой воинский долг. Наш долг – обеспечить их всем необходимым", – заявил Михаил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОПорядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, правительство россии, михаил мишустин, новости, льгота