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В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому
В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому
В Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T07:29
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сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В прошлом году такие услуги получили 900 человек, к апрелю 2024-го – 930 человек, уточнил он. По его словам, сейчас задача правительства республики - оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – законВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцамКак в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии
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сергей аксенов, крым, новости крыма, соцзащита, совет министров рк, общество, инвалидность
В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

В Крыму будут искать и готовить кадры для помощи инвалидами и пожилым на дому - Аксенов

07:29 06.08.2024 (обновлено: 07:33 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнвалид
Инвалид - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
В прошлом году такие услуги получили 900 человек, к апрелю 2024-го – 930 человек, уточнил он.
"К 2036 году планируется увеличить до 6 тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных долговременным уходом на дому. Причем этот показатель, в соответствии с Программой развития Республики Крым до 2036 года, должен быть достигнут уже в 2030 году", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас задача правительства республики - оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.
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