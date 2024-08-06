https://crimea.ria.ru/20240806/v-krymu-pozhilym-i-invalidam-organizuyut-dolgovremennyy-ukhod-na-domu-1139379746.html

В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому - РИА Новости Крым, 06.08.2024

В Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

В Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T07:29

2024-08-06T07:29

2024-08-06T07:33

сергей аксенов

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инвалидность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Крыму к 2036 году планируют увеличить до шести тысяч численность граждан пожилого возраста и инвалидов, которым предоставляется долговременный уход на дому. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В прошлом году такие услуги получили 900 человек, к апрелю 2024-го – 930 человек, уточнил он. По его словам, сейчас задача правительства республики - оценить потребность в услугах по долговременному уходу и в помощниках по уходу, а также найти и подготовить кандидатов на эти должности.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – законВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцамКак в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, соцзащита, совет министров рк, общество, инвалидность