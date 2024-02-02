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Как в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии

Как в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Как в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии

Число предлагаемых крымскими работодателями вакансий превышает количество желающих трудоустроиться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T07:04

2024-02-02T07:04

2024-02-02T07:20

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трудоустройство в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Число предлагаемых крымскими работодателями вакансий превышает количество желающих трудоустроиться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора ГКУ РК "Центр занятости населения" Анжелика Бурец.Как в Крыму побеждают безработицуПо ее словам, до 2019 года в Крыму служба занятости ежегодно регистрировала от 11 до 13,5 тысяч безработных граждан, "и ситуация была стабильная". 2020-й с его пандемией COVID-19 "смел все устоявшиеся тенденции: был резкий всплеск зарегистрированных безработных – 77,5 тысяч". В 2021-м рынок труда пришлось восстанавливать – принимался комплекс мер, подключились все профильные министерства, по итогу года безработными были признаны 27,5 тысяч человек.В 2023 году в службу занятости обратились 27,4 тысяч. Преимущественно – жители сельской местности, больше половины – женщины. Из них работу получили 66,5%. Для сравнения: в 2022 году этот показатель был 52,5%, а в 2021-м – 44%, отметила Бурец.На сегодняшний день на рынке труда в Крыму обозначилась общая для всех муниципалитетов тенденция: количество состоящих на учете граждан, признанных безработными, теперь меньше числа вакансий, которые заявляют работодатели.Кому и как помогают трудоустроитьсяНайти работу помогают и квалифицированным специалистам, и вчерашним студентам, и тем, кому это сделать бывает сложнее: людям предпенсионного возраста, инвалидам, одиноким родителям и многодетным.На сегодняшний день уровень трудоустройства молодежи достигает 62%, отметила она. При этом очень мала – менее 1% – доля соискателей "из самой уязвимой категорий – молодых специалистов", вчерашних выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования (СПО). По мнению Бурец, это результат большой и длительной работы службы занятости с молодежью и работодателями."В 2023 году к нам обратились только 205 человек (выпускников - ред.). Уровень их трудоустройства – 75%. Трудоустраиваем в совершенно различные сферы. Прежде всего это сфера социального обслуживания и государственного управления. И, конечно, предлагаем такую занятость, как собственное дело. В прошлом году три выпускника получили единовременную финансовую помощь в размере 255 тысяч 840 рублей и открыли собственное дело: выращивание зерновых культур, ремонт и обслуживание автомобилей, оптово-розничный магазин", – рассказала Бурец.Если оперативно найти работу соискателю не получается – предлагают временное трудоустройство, после чего хорошо зарекомендовавший себя сотрудник, как правило, остается при должности и зарплате.Самозанятость у крымчан очень востребована, заметила Бурец, и 316 человек в прошлом году получили единовременную финансовую помощь, чтобы заняться своим делом.На новую работу с новыми знаниямиКроме того, в службе занятости предлагают пройти профессиональную подготовку, то есть обрести профессию, либо получить дополнительное образование, чтобы повысить квалификацию и, соответственно, конкурентоспособность на рынке труда, и это направление работы сегодня очень востребовано, сказала Бурец. Также служба занятости во взаимодействии с тремя федеральными операторами уже несколько лет участвует в нацпроекте "Демография", добавила она. По итогам такой работы в 2023 году 1050 человек прошли обучение, из них 77,5% сегодня трудоустроены.Бурец напомнила, что скоро в нашей стране уже во второй раз начнет работу всероссийская ярмарка трудоустройства. Организованные совместно с работодателями и соискателями мероприятия пройдут во всех регионах Крыма. Старт регионального этапа – 12 апреля, федерального – 28 июня.Ранее она рассказала, что в 2023 году через службу занятости искали сотрудников более 6 тысяч работодателей, которые предложили свыше 83,5 тысяч вакансий, в том числе по самым востребованным специальностям. Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму Кадровый голод в Крыму: где и почему не хватает специалистовМожет ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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