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Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста
Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста
После успешного окончания испытательного срока сотрудник должен быть автоматически зачислен в штат компании. Об этом со ссылкой на разъяснение члена Ассоциации... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T07:32
2023-05-15T11:21
закон и право
трудоустройство
трудоустройство в крыму
работа
общество
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испытательный срок
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. После успешного окончания испытательного срока сотрудник должен быть автоматически зачислен в штат компании. Об этом со ссылкой на разъяснение члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева пишет "Прайм".Эксперт подчеркнул, что попытка увеличить испытательный срок даже с согласия испытуемого противоречит нормам Трудового кодекса РФ (ТК РФ).Испытательный срок не может быть продлен и в случае, если его продолжительность менее максимально допустимой. В обычных условиях это три месяца. Если же продолжительность срочного трудового договора составляет от двух месяцев до полугода, то срок испытания не должен превышать двух недель. Кроме того, период испытания не может быть засчитан в период временной нетрудоспособности сотрудника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.Примечательно, что для сокращения испытательного срока никаких препятствий закон не содержит. Если по его истечении работодатель продолжает допускать работника на его рабочее место, он считается выдержавшим испытание. В таком случае последующее расторжение трудового договора возможно только на общих основаниях, резюмировал Бибаров-Государев.Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова разъяснила алгоритм действий в случае получения травмы на производстве.По оценкам замминистра труда и социальной защиты РК борьба с теневой занятостью в регионе все еще актуальна. По предварительным оценкам, без надлежащего оформления трудовых отношений в республике работает более 200 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан""Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
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закон и право, трудоустройство, трудоустройство в крыму, работа, общество, мнения, испытательный срок, новости
Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста

Что нужно знать об испытательном сроке: продолжительность, продление и трудоустройство

07:32 15.05.2023 (обновлено: 11:21 15.05.2023)
 
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Документы - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. После успешного окончания испытательного срока сотрудник должен быть автоматически зачислен в штат компании. Об этом со ссылкой на разъяснение члена Ассоциации юристов России Антона Бибарова-Государева пишет "Прайм".
Эксперт подчеркнул, что попытка увеличить испытательный срок даже с согласия испытуемого противоречит нормам Трудового кодекса РФ (ТК РФ).
"Работодатель не вправе продлевать испытательный срок, установленный при приеме на работу. Об этом говорит статья 70 ТК РФ, – сказал Бибаров-Государев и подчеркнул, что согласно тексту данной статьи, условие об испытании может быть предусмотрено в трудовом договоре только при его заключении.
Испытательный срок не может быть продлен и в случае, если его продолжительность менее максимально допустимой. В обычных условиях это три месяца. Если же продолжительность срочного трудового договора составляет от двух месяцев до полугода, то срок испытания не должен превышать двух недель. Кроме того, период испытания не может быть засчитан в период временной нетрудоспособности сотрудника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Примечательно, что для сокращения испытательного срока никаких препятствий закон не содержит. Если по его истечении работодатель продолжает допускать работника на его рабочее место, он считается выдержавшим испытание. В таком случае последующее расторжение трудового договора возможно только на общих основаниях, резюмировал Бибаров-Государев.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова разъяснила алгоритм действий в случае получения травмы на производстве.
По оценкам замминистра труда и социальной защиты РК борьба с теневой занятостью в регионе все еще актуальна. По предварительным оценкам, без надлежащего оформления трудовых отношений в республике работает более 200 тысяч человек.
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