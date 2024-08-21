https://crimea.ria.ru/20240821/kak-v-krymu-poluchit-snils-dlya-novorozhdennogo-1139734712.html

Как в Крыму получить СНИЛС для новорожденного

Как в Крыму получить СНИЛС для новорожденного - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Как в Крыму получить СНИЛС для новорожденного

Процедура получения СНИЛС для новорожденных в Крыму стала намного проще, теперь это можно делать через портал Госуслуг. Об этом напоминает республиканское... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T08:55

2024-08-21T08:55

2024-08-21T08:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Процедура получения СНИЛС для новорожденных в Крыму стала намного проще, теперь это можно делать через портал Госуслуг. Об этом напоминает республиканское Отделение Социального фонда России."С начала 2024 года уже более 7,7 тысячи крымских малышей проактивно получили номер СНИЛС", – говорится в сообщении.По новым правилам, чтобы получить СНИЛС для ребенка, обращаться в СФР больше не нужно. Номер лицевого счета новорожденного поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Это происходит сразу после того, как Отделение Соцфонда России по РК получит из органов ЗАГС сведения о рождении малыша."Важно, чтобы у мамы была подтвержденная запись на портале Госуслуг и актуальные данные в профиле", – обращают внимание в Соцфонде.Если же, например, менялась фамилия, но изменения не были внесены в профиль, то номер СНИЛС малыша может не появиться. В таком случае, а также при отсутствии регистрации родителей на портале Госуслуг, для получения СНИЛС можно обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда по РК или в ближайший МФЦ. С собой нужно взять паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Страховой номер предоставят в день обращения.Читайте также на РИА Новости Крым:Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуНазван размер материнского капитала после индексацииМногодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – Госдума

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снилс, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, соцзащита, дети, пособия и выплаты, семья