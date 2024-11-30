https://crimea.ria.ru/20241130/spisanie-dolgov-i-indeksatsiya-pensii-chto-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1142215019.html

Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре

Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабре

С декабря некоторым россиянам проиндексируют пенсии, участникам спецоперации спишут долги, иностранцы при въезде в Россию начнут сдавать биометрию,... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T19:37

2024-11-30T19:37

2024-11-30T19:37

россия

закон и право

общество

помощь бойцам сво

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. С декабря некоторым россиянам проиндексируют пенсии, участникам спецоперации спишут долги, иностранцы при въезде в Россию начнут сдавать биометрию, автомобилистам придется "переобуться", в стране запретят пропаганду "чайлдфири", а кеговое пиво и рыбные консервы станут безопаснее.Главные законодательные новшества первого зимнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.СоцпакетТрадиционно новый месяц дает прибавку пенсионерам, отметившим 80-летие. Достигшим этого почетного возраста в ноябре, в декабре прибавят 100% фиксированной выплаты – 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Кроме того, пенсии проиндексируют работающим пенсионерам, переставшим трудиться в ноябре. Во всех этих случаях - беззаявительно.Увеличение единого пособия на детей до 17 лет может затронуть тех, кому нужно переоформить в декабре такую выплату, назначенную в 2023 году. Сумма может вырасти, если за прошлый год у семьи снизился доход. Данную выплату назначают на 12 месяцев, а через год заявление нужно подавать заново. Размер пособия зависит от уровня нуждаемости семьи.Военные и участники СВОС 1 по 31 декабря 2024 года мобилизованные и контрактники смогут обратиться за кредитными каникулами, и тогда их срок будет увеличен с 30 до 180 дней. Но с 1 января 2025 года такой возможности уже не будет.Те, кто заключит контракт не менее чем на год с 1 декабря и имеет на эту дату просроченные кредиты, получат их списание на сумму до 10 миллионов рублей. Под списание попадают просроченные долги по кредитам, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или было возбуждено исполнительное производство.Еще участникам частников СВО освободят от исполнительского сбора - это денежное взыскание за непогашенный вовремя долг. Он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.В целом военных в стране теперь станет больше, поскольку с декабря вступает в силу президентский указ, по которому штатная численность ВС России составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Речь об увеличении призыва не идет, а только о контрактниках и добровольцах.ИностранцамС 1 декабря иностранцы и лица без гражданства будут въезжать в Россию по биометрии - до 30 июня 2026 года биометрию будут собирать только в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области. Далее правило введут на всех пунктах пропуска через российскую границу. Оно не касается белорусов, дипломатов и детей до 6 лет.С 10 декабря экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов станут труднее. С этой даты закон запрещает проводить такие испытания посредникам. Теперь - только государственные учреждения и только из перечня, который будет определен правительством РФ. Сдавать такой экзамен обязаны мигранты, претендующие на временное проживание или вид на жительство, разрешение на работу или патент.И другие изменения:…инвалидам: заявление с просьбой предоставить информацию о размере компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации можно будет направить через "Госуслуги". Обратное уведомление тоже смогут прислать через личный кабинет на этом же портале. Выплачивать компенсацию будут по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания человека с ограниченными возможностями.…автомобилистам: с декабря за использование шин не по сезону начнут штрафовать. Запрет на летнюю резину в декабре, январе и феврале заработал еще в 2023 году. Но Госавтоинспекция начинает рейды с начала первого зимнего месяца. Нарушители могут получить 500 рублей штрафа или обойтись предупреждением.…пропагандистам: с 4 декабря в РФ запрещено пропагандировать отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Штрафы для граждан - до 400 тысяч руб., для должностных лиц – до 800 тысяч, для компаний – до 5 миллионов. Исключения предусмотрены для случаев, связанных с информированием о монашеской жизни и обете безбрачия.…заключенным: с 20 декабря осужденные в СИЗО могут рассчитывать на длительные свидания с родственниками. Раньше такого права у них не было. Теперь это станет возможным при наличии письменного разрешения органов, в производстве которых находится уголовное дело в отношении заключенного.…любителям пива и рыбы: с 1 декабря банки с рыбными консервами и икрой обязательно промаркируют. То же касается пива и слабоалкогольных напитков в кегах. QR-коды с данными о продукте и производителе передадут в систему "Честный знак" - так безопаснее, считает законодатель.…всем россиянам: из-за переноса выходных дней суббота 28 декабря будет рабочей. Зато с 29-го числа начнутся новогодние каникулы, которые в общей сложности продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года до 8 января 2025 года включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииВ России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублейВ Крыму и Севастополе продлили срок действия спецрежима госзакупок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закон и право, общество, помощь бойцам сво, ветераны сво