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Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*
Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"* - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*
Российские военные уничтожили за сутки около 600 украинских боевиков, взорвали склад боеприпасов украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, заняли... РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T17:10
2023-05-07T17:10
2023-05-07T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. Российские военные уничтожили за сутки около 600 украинских боевиков, взорвали склад боеприпасов украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, заняли два квартала в городе Артемовск и уничтожили большой количество вражеской техники, в том числе три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.На Красно-Лиманском направлении велись боевые действия в окрестностях населенных пунктов Терны, Ямполовка, Ямполь и Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Невское в ЛНР. Уничтожено три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна артиллерийская установка "Акация" и гаубица.В Артемовске штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города. В районе населенных пунктов Новгородское и Артемово уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела активные боевые действия в районах Угледара, Павловки и села Никольское ДНР, а также села Дорожнянка Запорожской области. Пресечены действия украинской ДРГ.В Херсоне поражен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, в Серебрянке Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.Кроме того, ликвидированы командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР, а также Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" на острове Великий Херсонской области.За прошедшие сутки средствами ПВО перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все вражеские БПЛА были уничтожены.*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: на фронтах СВО формируется новая элита РоссииНочная атака беспилотников на Крым: что известноНад Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
https://crimea.ria.ru/20230507/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-otstupleniem-do-samogo-lvova---mnenie-1128590471.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, россия, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Российские войска уничтожили склад боеприпасов "Правого сектора"*
ВС РФ уничтожили за сутки около 600 боевиков и склад боеприпасов "Правого сектора"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крыма. Российские военные уничтожили за сутки около 600 украинских боевиков, взорвали склад боеприпасов украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, заняли два квартала в городе Артемовск и уничтожили большой количество вражеской техники, в том числе три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
На Купянском направлении удары по частям противника нанесены в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области. Пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*.
На Красно-Лиманском направлении велись боевые действия в окрестностях населенных пунктов Терны, Ямполовка, Ямполь и Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Невское в ЛНР. Уничтожено три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна артиллерийская установка "Акация" и гаубица.
В Артемовске штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города. В районе населенных пунктов Новгородское и Артемово уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск "Восток" вела активные боевые действия в районах Угледара, Павловки и села Никольское ДНР, а также села Дорожнянка Запорожской области. Пресечены действия украинской ДРГ.
В Херсоне поражен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ, в Серебрянке Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Кроме того, ликвидированы командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР, а также Центра сил специальных операций ВСУ "Юг" на острове Великий Херсонской области.
За прошедшие сутки средствами ПВО перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".
В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных
украинских беспилотных летательных аппарата. Все вражеские БПЛА были уничтожены.
*террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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