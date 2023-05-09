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Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
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Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ
Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поздравил россиян, а также всех участников специальной военной операции с Днем Победы, отметив, что 9 мая –... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T14:09
2023-05-09T14:09
владимир сальдо
херсонская область
сво
новые регионы россии
общество
всу (вооруженные силы украины)
день победы
78-я годовщина великой победы
новости
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поздравил россиян, а также всех участников специальной военной операции с Днем Победы, отметив, что 9 мая – общий праздник для всей страны."Я передаю поздравление с Днем Победы всем, кто нас видит и слышит: жителям России, участникам СВО, солдатам и офицерам, которые сейчас продолжают сражаться. День Победы — наш общий праздник. В этот день мы вспоминаем о тех, кто отдал свою жизнь за святое дело, за свободу нашего народа, за наше право жить по собственным, а не навязанным извне принципам. Это миллионы людей, которые навсегда останутся в нашей памяти", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он отметил, что память о войне – это не только скорбь, но и память о великих свершениях, мужестве, преданности своему делу и своей Родине и о воинах-победителях. Так, отец Владимира Сальдо прошел все фронты, начиная с Финской войны, а завершил свой боевой путь в конце Великой Отечественной в 1945 году в болгарском городе Бургасе.Также врио губернатора Херсонской области обратился к украинским военнослужащим.Он призвал военнослужащих ВСУ подумать о тех, кто против желания простых солдат толкает их на войну."Мы знаем, что вы не хотите воевать, но они так запугали украинский народ, что вы боитесь об этом даже сказать вслух. Если им так надо, пусть американцы сами воюют своим оружием, вместо того, чтобы заставлять вас. Это издевательство нацистского режима, которому безразлично, что с вами будет. Вы для него просто-напросто рабы", – отметил руководитель региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: против России развязана настоящая войнаДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаПойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
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владимир сальдо, херсонская область, сво, новые регионы россии, общество, всу (вооруженные силы украины), день победы, 78-я годовщина великой победы, новости, великая отечественная война
Сальдо поздравил россиян с Днем Победы и обратился к солдатам ВСУ

Сальдо в День Победы обратился к украинским военнослужащим: мы вам не враги

14:09 09.05.2023
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поздравил россиян, а также всех участников специальной военной операции с Днем Победы, отметив, что 9 мая – общий праздник для всей страны.
"Я передаю поздравление с Днем Победы всем, кто нас видит и слышит: жителям России, участникам СВО, солдатам и офицерам, которые сейчас продолжают сражаться. День Победы — наш общий праздник. В этот день мы вспоминаем о тех, кто отдал свою жизнь за святое дело, за свободу нашего народа, за наше право жить по собственным, а не навязанным извне принципам. Это миллионы людей, которые навсегда останутся в нашей памяти", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что память о войне – это не только скорбь, но и память о великих свершениях, мужестве, преданности своему делу и своей Родине и о воинах-победителях. Так, отец Владимира Сальдо прошел все фронты, начиная с Финской войны, а завершил свой боевой путь в конце Великой Отечественной в 1945 году в болгарском городе Бургасе.
Также врио губернатора Херсонской области обратился к украинским военнослужащим.
"Говорят вам, что мы враги. Мы — не враги вам. Поймите: мы с вами большей частью родные люди. Было время, когда мы, может, и спорили, но сейчас нужно забыть споры и вспомнить, что наши отцы и деды были уроженцами одной общей Родины", – сказал Сальдо.
Он призвал военнослужащих ВСУ подумать о тех, кто против желания простых солдат толкает их на войну.
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"Мы знаем, что вы не хотите воевать, но они так запугали украинский народ, что вы боитесь об этом даже сказать вслух. Если им так надо, пусть американцы сами воюют своим оружием, вместо того, чтобы заставлять вас. Это издевательство нацистского режима, которому безразлично, что с вами будет. Вы для него просто-напросто рабы", – отметил руководитель региона.
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Владимир СальдоХерсонская областьСВОНовые регионы РоссииОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)День Победы78-я годовщина Великой ПобедыНовостиВеликая Отечественная война
 
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