https://crimea.ria.ru/20230428/poydut-na-dno-saldo-o-shansakh-vsu-forsirovat-dnepr--1128422619.html

Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр

Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр

Сведения о закреплении ВСУ на левобережье Днепра – ложь, заявления о быстром восстановлении единственного моста – блеф. А при попытке противника форсировать... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T16:18

2023-04-28T16:18

2023-04-28T16:21

херсонская область

владимир сальдо

херсон

днепр (город на украине)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сведения о закреплении ВСУ на левобережье Днепра – ложь, заявления о быстром восстановлении единственного моста – блеф. А при попытке противника форсировать реку – большая часть боевиков пойдет на дно, "остальных добьют на берегу". Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, информация о том, что противник якобы закрепился на левом берегу Днепра, является элементом информационной войны. Он подчеркнул, что протяженность Днепра от Энергодара до устья – более 300 км, и "это серьезнейшая водная преграда". Что касается возможности сухопутной переправы, то плотина Каховской ГЭС контролируется российскими войсками, а Антоновский мост разрушен, и все заявления противника о его о быстром восстановлении – блеф."Форсировать реку чрезвычайно трудно. Большая часть тех, кто попытается это сделать, пойдут на дно Днепра, остальных добьют на левом берегу", – сказал глава Херсонщины.Сальдо добавил, что российские военнослужащие действительно наблюдают подразделения ВСУ на правом берегу реки, однако они не так многочисленны, как это желает внушить украинская пропаганда.Глава региона заметил, что, заявления о "контрнаступлении" могут продолжаться и противника нельзя недооценивать: "Мы готовы и ждем".Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на УкраинеПольский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20230428/armiya-rossii-raketnym-udarom-sorvala-vydvizhenie-rezervov-vsu-1128420132.html

херсонская область

херсон

днепр (город на украине)

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херсонская область, владимир сальдо, херсон, днепр (город на украине), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, контрнаступление всу, безопасность, новости, сво