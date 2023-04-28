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Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
Сведения о закреплении ВСУ на левобережье Днепра – ложь, заявления о быстром восстановлении единственного моста – блеф. А при попытке противника форсировать... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T16:18
2023-04-28T16:21
херсонская область
владимир сальдо
херсон
днепр (город на украине)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
контрнаступление всу
безопасность
новости
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сведения о закреплении ВСУ на левобережье Днепра – ложь, заявления о быстром восстановлении единственного моста – блеф. А при попытке противника форсировать реку – большая часть боевиков пойдет на дно, "остальных добьют на берегу". Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По словам Сальдо, информация о том, что противник якобы закрепился на левом берегу Днепра, является элементом информационной войны. Он подчеркнул, что протяженность Днепра от Энергодара до устья – более 300 км, и "это серьезнейшая водная преграда". Что касается возможности сухопутной переправы, то плотина Каховской ГЭС контролируется российскими войсками, а Антоновский мост разрушен, и все заявления противника о его о быстром восстановлении – блеф."Форсировать реку чрезвычайно трудно. Большая часть тех, кто попытается это сделать, пойдут на дно Днепра, остальных добьют на левом берегу", – сказал глава Херсонщины.Сальдо добавил, что российские военнослужащие действительно наблюдают подразделения ВСУ на правом берегу реки, однако они не так многочисленны, как это желает внушить украинская пропаганда.Глава региона заметил, что, заявления о "контрнаступлении" могут продолжаться и противника нельзя недооценивать: "Мы готовы и ждем".Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева"Май будет горячим": эксперт дал прогноз развития конфликта на УкраинеПольский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления
https://crimea.ria.ru/20230428/armiya-rossii-raketnym-udarom-sorvala-vydvizhenie-rezervov-vsu-1128420132.html
херсонская область
херсон
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херсонская область, владимир сальдо, херсон, днепр (город на украине), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, контрнаступление всу, безопасность, новости, сво
Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр

Врио главы Херсонщины Сальдо о попытках ВСУ форсировать Днепр: попытаются – пойдут на дно

16:18 28.04.2023 (обновлено: 16:21 28.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области.
Военнослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Сведения о закреплении ВСУ на левобережье Днепра – ложь, заявления о быстром восстановлении единственного моста – блеф. А при попытке противника форсировать реку – большая часть боевиков пойдет на дно, "остальных добьют на берегу". Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, информация о том, что противник якобы закрепился на левом берегу Днепра, является элементом информационной войны.
"На левом берегу стоят наши ребята, которые воодушевлены и готовы встретить врага... По военной науке возведены оборонительные сооружения, а орудия и техника приведены в состояние боевой готовности. Наша разведка знает все, что происходит в стане противника", – заявил Сальдо.
Он подчеркнул, что протяженность Днепра от Энергодара до устья – более 300 км, и "это серьезнейшая водная преграда". Что касается возможности сухопутной переправы, то плотина Каховской ГЭС контролируется российскими войсками, а Антоновский мост разрушен, и все заявления противника о его о быстром восстановлении – блеф.
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"Форсировать реку чрезвычайно трудно. Большая часть тех, кто попытается это сделать, пойдут на дно Днепра, остальных добьют на левом берегу", – сказал глава Херсонщины.
Сальдо добавил, что российские военнослужащие действительно наблюдают подразделения ВСУ на правом берегу реки, однако они не так многочисленны, как это желает внушить украинская пропаганда.
"Я верю, что в скором времени мы вновь водрузим наши флаги в столице региона. Жаль только одного: американцы и англичане не сами пойдут на свой последний бой, а бросят погибать за западные ценности наших земляков", – заключил Сальдо.
Глава региона заметил, что, заявления о "контрнаступлении" могут продолжаться и противника нельзя недооценивать: "Мы готовы и ждем".
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